Bernilai USD10 Kuantiliun, Asteroid Ini Bisa Ubah Setiap Orang di Bumi Jadi Miliarder

JAKARTA - NASA telah mengirim roket untuk menyelidiki asteroid senilai USD10.000.000.000.000.000.000.000 atau USD10 kuintiliun, yang secara hipotetis dapat mengubah setiap orang di Planet Bumi menjadi miliarder. Roket tersebut disebut telah dikirim lebih dari setahun lalu dan karyawan NASA mengatakan sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana.

Asteroid itu disebut Psyche dan ditemukan di sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter.

Dilansir Indy100, asteroid itu memiliki begitu banyak elemen dan mineral langka sehingga jika dipanen dan dinilai di Bumi dengan nilai saat ini, nilainya akan menjadi USD10 kuintiliun, yang merupakan kelipatan beratus kali lipat dari nilai ekonomi dunia.

Ditemukan oleh astronom Italia Annibale de Gasparis pada 17 Maret 1852, yang menamakannya berdasarkan nama dewi jiwa Yunani yang lahir sebagai manusia dan menikah dengan dewa cinta Eros (Cupid dalam nama Romawi).

Asteroid ini terkadang disebut sebagai 16 Psyche karena merupakan asteroid keenam belas yang ditemukan.

Alasan di balik nilainya yang sungguh tak terduga adalah karena diyakini bahwa asteroid ini terdiri dari unsur-unsur termasuk platinum dan paladium, yang penting untuk mobil dan elektronik di Bumi.

Komposisi asteroid berbentuk kentang yang tidak beraturan ini, yang memiliki luas permukaan 64.000 mil persegi (165.800 kilometer persegi) kemungkinan besar terdiri dari 30 hingga 60 persen logam, menurut NASA.