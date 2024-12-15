Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bernilai USD10 Kuantiliun, Asteroid Ini Bisa Ubah Setiap Orang di Bumi Jadi Miliarder

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |17:55 WIB
Bernilai USD10 Kuantiliun, Asteroid Ini Bisa Ubah Setiap Orang di Bumi Jadi Miliarder
Ilustrasi. (Foto: NASA)
A
A
A

JAKARTA - NASA telah mengirim roket untuk menyelidiki asteroid senilai USD10.000.000.000.000.000.000.000 atau USD10 kuintiliun, yang secara hipotetis dapat mengubah setiap orang di Planet Bumi menjadi miliarder. Roket tersebut disebut telah dikirim lebih dari setahun lalu dan karyawan NASA mengatakan sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana.

Asteroid itu disebut Psyche dan ditemukan di sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter.

Dilansir Indy100, asteroid itu memiliki begitu banyak elemen dan mineral langka sehingga jika dipanen dan dinilai di Bumi dengan nilai saat ini, nilainya akan menjadi USD10 kuintiliun, yang merupakan kelipatan beratus kali lipat dari nilai ekonomi dunia.

Ditemukan oleh astronom Italia Annibale de Gasparis pada 17 Maret 1852, yang menamakannya berdasarkan nama dewi jiwa Yunani yang lahir sebagai manusia dan menikah dengan dewa cinta Eros (Cupid dalam nama Romawi).

Asteroid ini terkadang disebut sebagai 16 Psyche karena merupakan asteroid keenam belas yang ditemukan.

Alasan di balik nilainya yang sungguh tak terduga adalah karena diyakini bahwa asteroid ini terdiri dari unsur-unsur termasuk platinum dan paladium, yang penting untuk mobil dan elektronik di Bumi.

Komposisi asteroid berbentuk kentang yang tidak beraturan ini, yang memiliki luas permukaan 64.000 mil persegi (165.800 kilometer persegi) kemungkinan besar terdiri dari 30 hingga 60 persen logam, menurut NASA.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/16/3190617//jared_isaacman-4SkN_large.jpg
Miliarder Jared Isaacman Dikonfirmasi sebagai Pimpinan Baru NASA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/624/3162012//alexsandro-w4RQ_large.jpg
Kisah Alexsandro Alvino, Siswa SMA Asal Pekanbaru yang Sukses Jebol Keamanan NASA hingga Raih Penghargaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/56/3139968//pantauan_satelit_nasa-TWmg_large.jpg
Penelitian NASA Ungkap Tumbuhan Bisa Beri Peringatan Dini Letusan Gunung Berapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/18/3139587//ilustrasi-oNbn_large.jpg
Peneliti NASA Temukan Pangkalan Nuklir Rahasia AS di Bawah Lapisan Es Greenland
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/56/3136184//satelit_kubus_kasa-K73J_large.jpg
Misi Artemis 2 NASA Bakal Bawa Satelit Kubus Pemantau Radiasi Kosmik Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/56/3136090//bendungan_tiga_ngarai_di_hubei-GzBY_large.jpg
Saking Besarnya, Bangunan Raksasa di China Ini Mengubah Rotasi dan Menambah Panjang Waktu di Bumi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement