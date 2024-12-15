Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google dan Apple Diminta Bersiap Hapus TikTok dari App Store Mulai 19 Januari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |16:07 WIB
Google dan Apple Diminta Bersiap Hapus TikTok dari App Store Mulai 19 Januari
Ilustrasi.
A
A
A

WASHINGTON - Ketua dan petinggi Demokrat di komite DPR Amerika Serikat (AS) tentang China mengatakan kepada CEO perusahaan induk Google, Alphabet dan Apple bahwa keduanya harus siap untuk menghapus TikTok dari toko aplikasinya di AS pada 19 Januari 2025.

Minggu lalu, pengadilan banding federal AS menegakkan hukum yang mengharuskan ByteDance yang berbasis di China untuk mendivestasikan TikTok di Amerika Serikat atau menghadapi larangan.

"Kongres telah bertindak tegas untuk mempertahankan keamanan nasional Amerika Serikat dan melindungi pengguna TikTok di Amerika dari Partai Komunis China. Kami mendesak TikTok untuk segera melaksanakan divestasi yang memenuhi syarat," demikian disampaikan para anggota parlemen, sebagaimana dilansir Reuters.

Apple, Alphabet, dan TikTok tidak segera berkomentar.

Pada Senin, (9/12/2024) ByteDance dan TikTok mengajukan upaya darurat untuk memblokir sementara undang-undang tersebut sambil menunggu peninjauan oleh Mahkamah Agung AS.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan pada Rabu, (11/12/2024) jika larangan tersebut mulai berlaku pada 19 Januari, maka "tidak akan secara langsung melarang penggunaan TikTok secara terus-menerus" oleh pengguna Apple atau Google yang telah mengunduh TikTok. Namun, DOJ mengakui bahwa larangan untuk memberikan dukungan "pada akhirnya akan membuat aplikasi tersebut tidak dapat digunakan."

TikTok mengatakan dalam tanggapannya pada Kamis, (12/12/2024) bahwa undang-undang tersebut, jika tidak ada perintah pengadilan, berarti TikTok akan menghilang dari toko aplikasi seluler pada 19 Januari dan "tidak akan tersedia bagi separuh negara yang belum menggunakan aplikasi tersebut."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/18/3191154//as_sita_kapal_tanker_di_lepas_pantai_venezuela-7Way_large.jpg
AS Sita Kapal Tanker Kedua di Lepas Pantai Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/16/3191008//viral-Jzwi_large.jpg
AI Belum Bisa Gantikan Google, Akurasi Jadi Tantangan Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/18/3190783//kecelakaan_pesawat-8LN0_large.jpg
Jet Pribadi Jatuh di AS, 7 Orang Tewas Termasuk Mantan Pembalap NASCAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/16/3190617//jared_isaacman-4SkN_large.jpg
Miliarder Jared Isaacman Dikonfirmasi sebagai Pimpinan Baru NASA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/16/3190361//ilustrasi-ZvNB_large.jpg
Bocoran Ungkap Lebih dari 30 Produk Apple yang Akan Diluncurkan pada 2026 dan Seterusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190352//ilustrasi-49mB_large.jpeg
AS Klasifikasikan Fentanil Sebagai Senjata Pemusnah Massal
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement