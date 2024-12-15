Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Desain Nintendo Switch 2 Dibocorkan Perusahaan Aksesori, Tampilkan Tambahan Port USB-C Baru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |20:30 WIB
Desain Nintendo Switch 2 Dibocorkan Perusahaan Aksesori, Tampilkan Tambahan Port USB-C Baru
Bocoran desain Nintendo Switch 2.
DESAIN dari Nintendo Switch 2 tampaknya telah dibocorkan oleh perusahaan pembuat aksesori terkenal, Dbrand. Desain ini terungkap dari casing “Killswitch 2“ yang baru diungkap perusahaan tersebut, yang khusus didesain untuk konsol Nintendo generasi mendatang tersebut.

Casing ini memperlihatkan konsol yang lebih besar dengan desain unik Nintendo Switch, yang menampilkan tombol kedua di Joy-Con sebelah kanan dan penyangga yang lebih lebar. Joy-Con tampaknya terpasang secara magnetis dan dapat dikeluarkan menggunakan tombol di bagian belakang.

Dilansir Gizmochina, tambahan lainnya adalah port USB-C sekunder baru di bagian atas konsol. Penempatan yang strategis ini dapat meningkatkan opsi konektivitas dan kemudahan pengisian daya, mengatasi keluhan umum pengguna terhadap model saat ini.

CEO Dbrand, Adam Ijaz, mengonfirmasi keaslian desain tersebut, dengan menyatakan bahwa desain tersebut didasarkan pada pemindaian 3D dari perangkat keras yang sebenarnya. Sementara detail spesifik seperti jenis layar (LCD atau OLED) dan tanggal rilis dari Ninterndo Switch 2 masih belum diketahui, Ijaz mengungkapkan bahwa casing tersebut kemungkinan akan dirilis pada akhir Maret atau awal April 2025, yang mengisyaratkan potensi jangka waktu peluncuran konsol Nintendo tersebut.

Kebocoran ini sejalan dengan rumor sebelumnya dan tiruan yang dibagikan oleh SwitchUp, yang semakin memperkuat kredibilitas desainnya. Switch 2 diharapkan menawarkan kompatibilitas mundur dengan gim Switch saat ini dan melanjutkan layanan Nintendo Switch Online.

 

