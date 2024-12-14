Cara Cek Gojek Wrapped untuk Mengetahui Total Transaksi di 2024

JAKARTA – Jagad media sosial kembali diramaikan dengan trend yang satu ini. Gojek Wrapped menjadi perbincangan hangat dari para warganet yang memperlihatkan total transaksi mereka pada tahun 2024 pada aplikasi layanan pesan antar ini.

Tahun 2024 tak terasa hanya tinggal menghitung hari, tahun di mana teknologi berkembang pesat yang membuat segala aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang menjadi lebih mudah karena bantuan teknologi.

Salah satu contohnya adalah saat ingin menggunakan transportasi umum dan berbagai layanan lainnya. Melalui Gojek, pengguna bisa mendapatkan berbagai layanan, termasuk transportasi, pesan antar makanan, logistik, pembayaran, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Terlebih bagi para pengguna setia Gojek yang mungkin menggunakan aplikasi ini sepanjang tahun sebagai salah satu aplikasi pendukung pada rutinitasnya di berbagai lini.

Serupa dengan beberapa aplikasi lainnya, yang mengeluarkan fitur Wrapped pada akhir tahun untuk memberikan data dan informasi terkait aktivitas pengguna selama kurun waktu satu tahun, Gojek juga mengeluarkan Gojek Wrapped.

Gojek Wrapped berguna untuk pengguna dapat mengetahui total transaksinya dalam kurun waktu tertentu, yang mana di media sosial sedang ramai warganet yang membagikan Gojek Wrapped mereka dalam kurun waktu satu tahun.

Sebenarnya Gojek tidak pernah mengeluarkan Gojek Wrapped, nyatanya istilah populer ini diciptakan oleh warganet untuk menggambarkan rangkuman total transaksi sepanjang tahun yang tersedia pada aplikasi Gojek dengan nama resmi data laporan transaksi.

Karena itu, bagi pengguna yang ingin turut serta mencoba fitur ini dan membagikan Gojek Wrapped miliknya masing-masing ke media sosial, di bawah ini terdapat beberapa langkah untuk mengetahui total transaksi 2024 melalui Gojek Wrapped pada aplikasi Gojek.