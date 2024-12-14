Apa yang Harus Digunakan jika ChatGPT Sedang Down?

Apa yang Harus Digunakan jika ChatGPT Sedang Down? (Reuters)

JAKARTA – Jika ChatGPT mengalami gangguan, pengguna dapat menggunakan alternatif chatbot AI lain yang memiliki fungsi mirip dengan ChatGPT. Simak ulasan ini untuk mengetahui chatbot AI apa yang harus digunakan jika ChatGPT sedang down.

ChatGPT diketahui mengalami gangguan pada Kamis (12/12/2024). Hal ini dilaporkan beberapa pengguna yang mengakses laman ChatGPT yang tertera bahwa “ChatGPT is currently unavailable” dengan status “Identified - We have identified the issue and are working to roll out a fix”.

Hal ini tentunya membuat kebingungan beberapa pihak yang terbiasa menggunakan ChatGPT ketika menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari terkait pekerjaan, akademik, maupun kebutuhan pribadi.

Chatbot dari OpenAI ini memang didesain khusus untuk membantu berbagai kebutuhan, mulai dari menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, menulis konten, hingga memecahkan masalah tertentu.

Karena itu, kegunaan ChatGPT sangat besar dan langsung berasa jika ChatGPT sedang tidak bisa digunakan. Namun, masih terdapat alternatif chatbot AI lainnya yang memiliki fitur dan fungsi yang mirip dengan ChatGPT.

Berikut beberapa chatbot AI yang bisa digunakan jika ChatGPT down, sebagaimana dihimpun pada sabtu (14/12/2024):

Gemini Google

Gemini bisa dibilang sebagai asisten pribadi super cerdas yang dibuat oleh Google. Sama halnya dengan ChatGPT, Gemini juga dapat membantu segala aktivitas kita mulai dari menjawab pertanyaan, memberikan informasi, membantu dalam menyelesaikan tugas, hingga bahkan menjadi teman untuk bertukar pikiran.

Selain itu, Gemini juga memiliki keunggulan karena chatbot ini dikembangkan langsung oleh Google yang mana pastinya juga akan terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Layanan seperti Gmail, Drive, Docs, Google Calendar, Keep, dan Talks membuat para pengguna dapat mengaksesnya sekali waktu.

Microsoft Copilot

Selanjutnya, terdapat Microsoft Copilot yakni asisten AI pribadi yang dirancang oleh Microsoft. Copilot berguna untuk membantu memahami kebutuhan pengguna, seperti menyelesaikan tugas, perkembangan ide, dan meningkatkan produktivitas dengan memberikan rekomendasi, feedback, dan jawaban untuk pertanyaan yang diajukan.

Karena dikembangkan oleh Microsoft, Copilot ini juga terintegrasi dengan beberapa produk Microsoft, seperti Word, Excel, PowerPoint dan Outlook.