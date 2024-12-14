Misi Keliling Indonesia, Pasangan Suami Istri Sulap Toyota Hilux Rangga Jadi Campervan

SURABAYA – PT Toyota Astra Motor (TAM) menunjukkan keandalan kendaraan niaga All New Hilux Rangga dalam event Journalist Test Drive di Surabaya, Jawa Timur. Pada event ini, selain mencoba performa dari All New Hilux Rangga sebagai kendaraan niaga dalam mendukung berbagai kegiatan, terutama usaha, para jurnalis juga menyaksikan berbagai utilitas mobil ini untuk berbagai kegiatan lainnya.

Salah satu contoh ultilitas itu ditunjukkan oleh Jajago, pasangan konten kreator yang menyulap All New Hilux Rangga menjadi campervan untuk digunakan touring ke seluruh Indonesia.

Pasangan Jajago, yang terdiri dari Jhon dan Riana, memilih Hillux Rangga Hilux Pick Up 2.4 Dsl High A/T sebagai basis campervan mereka karena dianggap memiliki spesifikasi yang cocok untuk kegiatan touring ke berbagai wilayah di Indonesia. Mobil ini kemudian dimodifikasi menjadi campervan yang aman dan nyaman untuk digunakan.

Toyota Hilux Rangga jadi campervan (Okezone/Rahman Asmardika)

“Diesel dengan transmisi otomatis. Speknya cocok sama yang kita cari. Kita akhirnya bangun ini dalam waktu 3 bulan dan ini baru jadi,” kata Jhon dalam acara Journalist Test Drive: All New Hilux Rangga di Surabaya, Kamis, (12/12/2024).

Dia mengaku menghabiskan biaya sekira Rp385 juta untuk melakukan modifikasi, menambahkan berbagai fasilitas pada All New Hilux Rangga seperti tempat tidur, AC, dapur, kulkas, toilet, serta panel surya di bagian atap mobil.

Baginya, biaya yang dikeluarkan untuk menyulap All New Hilux Rangga menjadi campervan ini relatif lebih murah dibandingkan biaya untuk menyewa hotel, makan, dan ongkos transportasi yang perlu dikeluarkan jika melakukan travelling secara konvensional.