Ketika Binguo EV Jadi Kanvas bagi Desainer

JAKARTA - Desainer dan seniman berkesempatan unjuk gigi untuk menuangkan kreativitasnya pada eksterior Wuling Binguo EV. Mobil listrik ini akan menjadi kanvas bagi desainer berkreasi.

Marketing Director Wuling Motors, Liun Yan menjelaskan kolaborasi dengan Jakarta Illustration & Creative Arts Fair (JICAF) dalam lomba 'Your Art Your Icon' merupakan upaya untuk memberdayakan kreativitas anak bangsa dan memperkuat identitas Binguo EV.

"Kami berharap melalui kompetisi ini, BinguoEV dapat menjadi kanvas bagi ekspresi seni yang mencerminkan keunikan dan kreativitas pemuda-pemudi Indonesia,” ujar Liu Yan dalam keterangan resminya, Sabtu (14/12/2024).

Binguo EV merupakan kendaraan listrik kedua Wuling yang dirancang sebagai Hatchback EV yang bernuansa retro. Secara dimensi, Binguo EV hadir dengan desain kompak.

"Didukung baterai berkapasitas tinggi, BinguoEV mampu menjangkau jarak hingga 410 kilometer, menjadikannya pilihan ideal untuk mobilitas harian maupun perjalanan jarak menengah," tuturnya.

Pendaftaran dibuka mulai 13 Desember 2024 hingga 26 Januari 2025. Peserta dapat mengunduh template Binguo EV.

Setelah itu, peserta dapat mengunggah karya mereka melalui platform online yang telah disediakan, lengkap dengan penjelasan konsep desain. Proses seleksi akan melibatkan tim juri yang terdiri dari Sunny Gho selaku Co-Founder JICAF, Martcellia Liunic

yang merupakan seorang Jakarta-based Artist, dan Arief Sutrisno selaku Brand Strategy Manager Wuling Motors.