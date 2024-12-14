Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pasar Tahun Depan Masih Berat, Begini Strategi Auto 2000

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |17:45 WIB
Pasar Tahun Depan Masih Berat, Begini Strategi Auto 2000
Pasar Tahun Depan Masih Berat, Begini Strategi Auto 2000 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi pasar otomotif pada 2025 disebut masih menantang. Itu karena tahun depan bakal ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12 persen dan opsen pajak. 

Opsen pajak yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan alami kenaikan. Angkanya akan ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Opsen pajak merupakan bagian dari regulasi yang mengatur pembagian pendapatan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pasal 83 UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).  

Merujuk Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yakni PKB dan BBNKB terutang.

Besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 66%. Regulasi opsen pajak diatur dalam Undang-Undang (UU) No 1/2022 tentang HKPD yang telah disahkan pada 5 Januari 2022. Aturan berlaku tiga tahun kemudian atau efektif per 5 Januari 2025.

Terkait hal ini, Marketing Division Head Auto 2000, diler Toyota, Nur Imansyah Tara menilai adanya kenaikan dan opsen pajak bisa berpengaruh terhadap kenaikan harga. 

"Menurut Gaikindo tahun depan challenging kalau kita lihat ada beberapa perubahan pajak PPN berubah pajak. Di beberapa daerah ada pajak opsen. Opsen juga beda daerah, beda-beda treatment," tutur Nur Imansyah Tara di Depok, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2024). 

Adanya kenaikan pajak dan opsen dapat berpengaruh terhadap harga jual mobil. Ia mencontohkan, harga Toyota Agya bisa terkerek naik hingga belasan juta, Innova hingga Rp30 juta, Aplhard seratusan juta bahkan Land Cruiser bisa tembus Rp250 juta. 

"Jadi untuk penambahan jumlahnya signifikan kalau di Agya belasan juta, Innova mungkin Rp30 juta," tuturnya. 

Ia menilai, kenaikan ini bisa berdampak terhadap penjualan sehingga menjadi tantangan pada pasar tahun depan. Ditambah lagi melihat kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/15/3191118/toyota-DcfT_large.jpg
Puluhan Model Mobil Toyota dan Lexus Kena Recall, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186369/toyota_veloz_hybrid-03qu_large.jpg
Toyota Veloz Hybrid Dibanderol Rp299 Juta, Harga Naik Tahun Depan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180543/toyota_bz4x-TyJM_large.jpg
NJKB Toyota bZ4X Rakitan Lokal Terungkap, Mulai Rp700 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178877/toyota-1qNO_large.jpg
Toyota Siap Luncurkan 3 Mobil di GJAW 2025, Termasuk Veloz Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178498/toyota-qLEP_large.jpg
Toyota Sebut Penggunaan Etanol pada BBM Bukan Hal Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178230/toyota_land_cruiser-u3k0_large.jpg
Toyota Land Cruiser FJ Meluncur, Intip Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement