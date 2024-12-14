Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Mobil BMW X5 Semua Tahun

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |14:25 WIB
Segini Pajak Mobil BMW X5 Semua Tahun
BMW X5 (BMW Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Biaya pajak mobil BMW X5 bakal diulas dalam artikel ini. Sebab, mengetahui pajak tahunan termasuk dalam salah satu pertimbangan sebelum membeli mobil, di samping spesifikasi, model, dan harga.

BMW X5 merupakan SUV pertama buatan BMW yang diperkenalkan pada 1999. Mobil ini dikenal sangat nyaman saat digunakan dan memiliki performa yang gahar. Mobil yang tenar dengan julukan ‘The Boss’ ini mulai mengaspal di tanah air pada 2000.

BMW X5 hingga kini telah hadir sampai 4 generasi. Generasi terbaru mobil ini dibekali mesin TwinPower Turbo 6-cylinder berkapasitas 2998 cc. Dengan mesin tersebut, tenaga maksimum yang dapat dihasilkan mencapai 381 HP pada 5200-6250 RPM dengan torsi 520 Nm pada 1850-5000 RPM.

Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4935 mm, lebar 2004 mm, dan tinggi 1765 mm. Sementara wheelbase mencapai 2975 mm.

Soal harga, BMW X5 terbaru harganya ditaksir mencapai Rp1,96 miliar.

Lalu, bagaimana dengan pajak BMW X5? Dari data yang dihimpun Okezone, Sabtu (14/12/2024), berikut pajak tahunan untuk BMW X5:

Tahun 2019

X5 DRIVE 35I AT Rp20.720.000

X5 M AT CBU Rp51.880.000

X5 M RHD AT Rp50.500.000

X5 XDRIVE 40I AT Rp17.760.000

X5 XDRIVE25D CKD AT Rp18.960.000

X5 XDRIVE35I CKD AT Rp20.720.000

X5 XDRIVE40E AT Rp20.300.000

X5XDRIVE40IG05CKDAT Rp15.200.000

Tahun 2020

X5 DRIVE 35I AT Rp20.800.000

X5 M AT CBU Rp52.140.000

X5 M RHD AT Rp50.740.000

X5 XDRIVE 40I AT Rp17.860.000

X5 XDRIVE25D CKD AT Rp19.060.000

X5 XDRIVE35I CKD AT Rp20.800.000

X5 XDRIVE40E AT Rp20.400.000

X5XDRIVE40IG05CKDAT Rp15.560.000

X5XDRV40IG05CKDA7AT Rp14.460.000

 

