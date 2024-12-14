Daftar Cheat GTA San Andreas di PC Terlengkap 2024

JAKARTA – Gunakan daftar cheat dari beberapa kategori lengkap ini saat bermain GTA untuk memaksimalkan pengalaman bermain GTA San Andreas versi PC. Pada ulasan ini terdapat 100+ daftar cheat GTA San Andreas PC terlengkap 2024.

GTA atau Grand Theft Auto merupakan salah satu waralaba game terlaris yang pernah dibuat. Game besutan Rockstar Games ini terbukti masih memiliki banyak penggemarnya dari berbagai kalangan usia yang memainkan game ini tanpa kenal waktu.

Salah satu seri yang paling populer dan membekas di memori banyak dari pemainnya adalah GTA San Andreas. Baik versi konsol maupun versi PC, GTA San Andreas sama-sama memiliki daya tariknya sendiri ketika dimainkan.

Bermain GTA San Andreas tentunya tidak lengkap jika tidak menggunakan Cheat yang sudah disediakan langsung oleh game ini. Tidak tanggung-tanggung, Rockstar menghadirkan ratusan cheat yang dapat digunakan oleh para pemainnya.

Dengan hadirnya fitur cheat tersebut, para pemain dapat memaksimalkan pengalaman bermainnya dengan bebas dengan mencoba berbagai cheat sesuai dengan kebutuhan dan kategorinya.

Maka dari itu, di bawah ini terdapat beberapa cheat GTA San Andreas versi PC yang bisa dicoba para pemain untuk membuat gameplay yang lebih seru dan menyenangkan.

Daftar Cheat GTA San Andreas di PC Terlengkap 2024

Cheat Karakter:

Badan Berotot: BUFFMEUP / JYSDSOD

Max Sex Appeal: HELLOLADIES / EHIBXQS

Melompat Tinggi: KANGAROO: LFGMHAL

Tinjuan Super: STINGLIKEABEE / IAVENJQ

Mengontrol Senjata Manual di Mobil: OUIQDMW

Sepeda BMX Melompat Tinggi: CJPHONEHOME / JHJOECW

Nafas Tidak Terbatas Saat Berenang: CVWKXAM

Max Respect: WORSHIPME

Skill Menyetir Matural: NATURALTALENT

Skill Menyetir Max: STICKLIKEGLUE / PGGOMOY

Badan Normal: KVGYZQK

Tidak Pernah Lapar: AEDUWNV

Hitman Level: PROFESSIONALKILLER / NCSGDAG

Amunisi Tidak Terbatas: FULLCLIP / WANRLTW

Nyawa Tidak Terbatas: CAINEMVHZC / BAGUVIX

Badan Gemuk: BTCDBCB

Nyawa, Uang, Armor: HESOYAM

Bunuh Diri: GOODBYECRUELWORLD

Cheat Senjata:

Senjata Tier 1: LXGIWYL

Senjata Tier 2: PROFESSIONALSKIT / KJKSZPJ

Senjata Tier 3: UZUMYMW