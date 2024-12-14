Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Cheat GTA San Andreas di PC Terlengkap 2024

Naufal Firnanda , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |08:04 WIB
Daftar Cheat GTA San Andreas di PC Terlengkap 2024
Daftar Cheat GTA San Andreas di PC Terlengkap 2024 (Ist)
A
A
A

JAKARTA – Gunakan daftar cheat dari beberapa kategori lengkap ini saat bermain GTA untuk memaksimalkan pengalaman bermain GTA San Andreas versi PC. Pada ulasan ini terdapat 100+ daftar cheat GTA San Andreas PC terlengkap 2024.

GTA atau Grand Theft Auto merupakan salah satu waralaba game terlaris yang pernah dibuat. Game besutan Rockstar Games ini terbukti masih memiliki banyak penggemarnya dari berbagai kalangan usia yang memainkan game ini tanpa kenal waktu.

Salah satu seri yang paling populer dan membekas di memori banyak dari pemainnya adalah GTA San Andreas. Baik versi konsol maupun versi PC, GTA San Andreas sama-sama memiliki daya tariknya sendiri ketika dimainkan.

Bermain GTA San Andreas tentunya tidak lengkap jika tidak menggunakan Cheat yang sudah disediakan langsung oleh game ini. Tidak tanggung-tanggung, Rockstar menghadirkan ratusan cheat yang dapat digunakan oleh para pemainnya.

Dengan hadirnya fitur cheat tersebut, para pemain dapat memaksimalkan pengalaman bermainnya dengan bebas dengan mencoba berbagai cheat sesuai dengan kebutuhan dan kategorinya.

Maka dari itu, di bawah ini terdapat beberapa cheat GTA San Andreas versi PC yang bisa dicoba para pemain untuk membuat gameplay yang lebih seru dan menyenangkan.

Daftar Cheat GTA San Andreas di PC Terlengkap 2024 

Cheat Karakter:

Badan Berotot: BUFFMEUP / JYSDSOD
Max Sex Appeal: HELLOLADIES / EHIBXQS
Melompat Tinggi: KANGAROO: LFGMHAL
Tinjuan Super: STINGLIKEABEE / IAVENJQ
Mengontrol Senjata Manual di Mobil: OUIQDMW
Sepeda BMX Melompat Tinggi: CJPHONEHOME / JHJOECW
Nafas Tidak Terbatas Saat Berenang: CVWKXAM
Max Respect: WORSHIPME
Skill Menyetir Matural: NATURALTALENT
Skill Menyetir Max: STICKLIKEGLUE / PGGOMOY
Badan Normal: KVGYZQK
Tidak Pernah Lapar: AEDUWNV
Hitman Level: PROFESSIONALKILLER / NCSGDAG
Amunisi Tidak Terbatas: FULLCLIP / WANRLTW
Nyawa Tidak Terbatas: CAINEMVHZC / BAGUVIX
Badan Gemuk: BTCDBCB
Nyawa, Uang, Armor: HESOYAM
Bunuh Diri: GOODBYECRUELWORLD

Cheat Senjata:

Senjata Tier 1: LXGIWYL
Senjata Tier 2: PROFESSIONALSKIT / KJKSZPJ
Senjata Tier 3: UZUMYMW

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/326/3079770/gta_san_andreas-kMAu_large.jpg
300+ Cheat GTA Terlengkap Terbaru Bahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/326/3077625/gta_san_andreas-cfnZ_large.jpg
Cheat Senjata GTA San Andreas PS3 Terlengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/326/3062926/gta_san_andreas-mycR_large.jpg
Cheat GTA San Andreas PS2 Pesawat UFO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/326/3023360/gta_san_andreas-sXCv_large.jpg
79 Cheat Terlengkap untuk Menang Di Game GTA San Andreas di PS2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/326/3020824/gta_san_andreas-5tde_large.jpg
Berapa Misi Yang Ada di GTA San Andreas? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/326/3017065/gta_san_andreas-2uGb_large.jpg
Cheat GTA San Andreas Bernafas dalam Air
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement