5 Motor Bebek Terbaik Tahun 2024, Ini Daftarnya (Suzuki)

JAKARTA – Motor bebek hingga saat ini masih memiliki peminatnya di Indonesia. Itu karena, motor bebek dinilai irit bahan bakar, perawatannya mudah, serta harganya yang masih terjangkau.

Seiring berkembangnya zaman, motor matik kian mendominasi karena dibekali teknologi terkini. Kendati demikian, motor bebek tetap menjadi pilihan favorit sebagian masyarakat.

Berikut deretan motor bebek terbaik 2024 seperti dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (31/12/2024):

1. Honda Supra X 125

Honda Supra X 125 merupakan motor bebek legendaris yang telah mengaspal di Indonesia sejak 2005.

Dikatakan legendaris, sebab motor ini sangat hemat bahan bakar, memiliki desain sporty, dan tidak cepat rusak. Tidak heran jika banyak yang memilih motor ini untuk digunakan sehari-hari, bahkan untuk perjalanan jauh.

Honda Supra X 125 dibekali mesin 125 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 10 HP dengan torsi 9,3 Nm.

2. Honda Revo X

Honda Revo X adalah motor bebek yang didesain sporty juga aerodinamis. Dengan begitu, motor ini memiliki akselerasi yang gesit dan cocok untuk digunakan di perkotaan.

Motor bebek keluaran Honda ini mulai mengaspal di Indonesia pada 2007 yang diposisikan sebagai motor entry level, sekaligus menjadi pengganti Honda Supra Fit.

Honda Revo X ditenagai mesin 109 cc yang menyuguhkan tenaga 8,79 HP dengan torsi 8,76 Nm.

3. Suzuki Satria F150

Suzuki Satria F150 dikenal sebagai motor bebek sporty yang ringan. Ini karena, motor dari jenama Jepang tersebut beratnya cuma 109 kilogram. Hal tersebut, membuat Satria F150 lebih mudah untuk dikendalikan.

Selain itu, Satria F150 juga memiliki kelebihan lain, seperti fitur USB Charger dan fitur alarm yang dapat mendeteksi gerakan mencurigakan.

Soal performa, Suzuki Satria F150 dibekali mesin 149 cc yang memiliki tenaga hingga 18,5 HP dengan torsi 13,8 Nm.