Mobil Listrik Laku 5.283 Unit pada November 2024, BYD M6 Terlaris

Mobil Listrik Laku 5.283 Unit pada November 2024, BYD M6 Terlaris (Okezone/Dani Jumadil)

JAKARTA - BYD M6 menjadi mobil listrik terlaris pada November 2024. Mobil MPV listrik itu laku terjual sebanyak 1.770 unit.

Berdasarkan data wholesales yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang November 2024, sebanyak 5.283 unit mobil listrik terdistribusi dari pabrik ke dealer.

BYD M6 menempati urutan teratas. Pencapaian ini membuat M6 tetap berada di urutan pertama mobil listrik terlaris.

Posisi kedua masih ditempati oleh mobil listrik keluaran BYD, yakni Seal, yang menjadi idaman banyak orang Indonesia. Sedan listrik bergaya sporty dan elegan itu terdistribusi sebanyak 637 unit sepanjang November 2024.

Di posisi ketiga ditempati Wuling BinguoEV yang terdistribusi sebanyak 484 unit. Selanjutnya, mobil listrik Wuling lainnya, Air ev, mencatatkan distribusi sebanyak 451 unit. Kemudian di posisi kelima ada Chery Omoda E5 dengan distribusi sebesar 339 unit.

Sementara Hyundai sebagai pemain pertama kendaraan listrik di Indonesia berhasil menempati urutan keenam dengan All New Konda Electric. Mobil listrik tersebut mencatatkan distribusi sebesar 329 unit pada November 2024.