Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Laku 5.283 Unit pada November 2024, BYD M6 Terlaris

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |06:01 WIB
Mobil Listrik Laku 5.283 Unit pada November 2024, BYD M6 Terlaris
Mobil Listrik Laku 5.283 Unit pada November 2024, BYD M6 Terlaris (Okezone/Dani Jumadil)
A
A
A

JAKARTA - BYD M6 menjadi mobil listrik terlaris pada November 2024. Mobil MPV listrik itu laku terjual sebanyak 1.770 unit. 

Berdasarkan data wholesales yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang November 2024, sebanyak 5.283 unit mobil listrik terdistribusi dari pabrik ke dealer.

BYD M6 menempati urutan teratas.  Pencapaian ini membuat M6 tetap berada di urutan pertama mobil listrik terlaris.

Posisi kedua masih ditempati oleh mobil listrik keluaran BYD, yakni Seal, yang menjadi idaman banyak orang Indonesia. Sedan listrik bergaya sporty dan elegan itu terdistribusi sebanyak 637 unit sepanjang November 2024.

Di posisi ketiga ditempati Wuling BinguoEV yang terdistribusi sebanyak 484 unit. Selanjutnya, mobil listrik Wuling lainnya, Air ev, mencatatkan distribusi sebanyak 451 unit. Kemudian di posisi kelima ada Chery Omoda E5 dengan distribusi sebesar 339 unit.

Sementara Hyundai sebagai pemain pertama kendaraan listrik di Indonesia berhasil menempati urutan keenam dengan All New Konda Electric. Mobil listrik tersebut mencatatkan distribusi sebesar 329 unit pada November 2024.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/15/3190246/byd_atto_1-odfC_large.jpg
Daftar Mobil Listrik Terlaris November 2025, BYD Atto 1 Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189525/byd_atto_1-vtBn_large.jpg
BYD Harap Insentif Mobil Listrik Dilanjutkan Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183863/byd_atto_1-EoIU_large.jpg
Melonjak 245 Persen, Penjualan Mobil Listrik Tembus 13.935 Unit Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182777/mobil_listrik-CoMu_large.jpg
Insentif Mobil Listrik Segera Berakhir, Konsumen Serbu Diler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182052/li_mega_terbakar-xa2Y_large.jpg
Buntut Mobil Listrik China Terbakar saat Dikendarai, Belasan Ribu Unit Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181834/bahlil-ekBV_large.jpg
Bahlil Sebut Kajian Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Rampung Akhir 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement