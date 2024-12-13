Iwan Fals hingga Kahitna Bakal Ramaikan IIMS 2025

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 13-23 Februari. Selain menjadi pameran otomotif, pada IIMS 2025 juga digelar program hiburan yang bakal diramaikan musisi, seperti Iwan Fals dan The Changcuters.

Salah satu sorotan utama adalah program IIMS Infinite Live dan IIMS Infinite Show, program autotainment untuk para pengunjung.

Lineup fase pertama IIMS Infinite Live 2025 dimeriahkan musisi-musisi besar, seperti Iwan Fals, The Changcuters, Maliq & D’Essentials, Kahitna, hingga Dere.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan, kesuksesan tahun lalu menjadi alasan Dyandra Promosindo kembali menghadirkan program IIMS Infinite Live dan IIMS Infinite Show.

Selain untuk menghibur seluruh lapisan masyarakat, hadirnya kedua program ini sebagai komitmen pihaknya untuk mendukung industri otomotif serta musik.

“IIMS 2025 bukan hanya sekedar pameran otomotif, tetapi juga menjadi wadah bagi kami untuk berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif dan pendukungnya di Indonesia. Dengan menghadirkan IIMS Infinite Live dan IIMS Show kami ingin menjadikan IIMS 2025 sebagai pusat inovasi dan hiburan yang tidak hanya menarik bagi para pecinta otomotif tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya di Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Para pengunjung juga bisa menikmati beberapa rangkaian program dari IIMS lainya selama 10 hari ke depan.

Beberapa program tersebut adalah IIMS Drift, IIMS Special Guest Car, Indonesia Boating Test Ride, Test Drive, Miss IIMS, hingga Satmori dan Sunmori.