Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Iwan Fals hingga Kahitna Bakal Ramaikan IIMS 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |14:09 WIB
Iwan Fals hingga Kahitna Bakal Ramaikan IIMS 2025
Iwan Fals hingga Kahitna Bakal Ramaikan IIMS 2025 (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 13-23 Februari. Selain menjadi pameran otomotif, pada IIMS 2025 juga digelar program hiburan yang bakal diramaikan musisi, seperti Iwan Fals dan The Changcuters. 

Salah satu sorotan utama adalah program IIMS Infinite Live dan IIMS Infinite Show, program autotainment untuk para pengunjung.

Lineup fase pertama IIMS Infinite Live 2025 dimeriahkan musisi-musisi besar, seperti Iwan Fals, The Changcuters, Maliq & D’Essentials, Kahitna, hingga Dere. 

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan, kesuksesan tahun lalu menjadi alasan Dyandra Promosindo kembali menghadirkan program IIMS Infinite Live dan IIMS Infinite Show. 

Selain untuk menghibur seluruh lapisan masyarakat, hadirnya kedua program ini sebagai komitmen pihaknya untuk mendukung industri otomotif serta musik. 

“IIMS 2025 bukan hanya sekedar pameran otomotif, tetapi juga menjadi wadah bagi kami untuk berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif dan pendukungnya di Indonesia. Dengan menghadirkan IIMS Infinite Live dan IIMS Show kami ingin menjadikan IIMS 2025 sebagai pusat inovasi dan hiburan yang tidak hanya menarik bagi para pecinta otomotif tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya di Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024). 

Para pengunjung juga bisa menikmati beberapa rangkaian program dari IIMS lainya selama 10 hari ke depan. 

Beberapa program tersebut adalah IIMS Drift, IIMS Special Guest Car, Indonesia Boating Test Ride, Test Drive, Miss IIMS, hingga Satmori dan Sunmori.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement