BMW Resmikan Diler di Cilandak, Punya Konsep Baru

JAKARTA - BMW Indonesia meresmikan diler di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Diler BMW Astra Cilandak itu direnovasi dan kini hadir dengan konsep baru.

Mengusung konsep inovatif Retail.Next yang modern, diharapkan diler BMW Astra Cilandak dapat memberikan pengalaman ritel otomotif kepada pelanggan.

“Konsep Retail.Next memperkenalkan fitur-fitur inovatif yang mendefinisikan ulang perjalanan pelanggan. Dari saat pelanggan melangkah masuk, mereka akan merasakan perpaduan mulus antara kenyamanan digital dan perhatian yang personal," ujar President Director BMW Group Indonesia, Peter “Sunny” Medalla di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Hal senada disampaikan Chief Executive BMW Astra, Sanfrantis Tanu. Ia mengatakan, diler BMW Astra Cilandak berusaha memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam layanan penjualan dan purnajual bagi pelanggan.

“BMW Astra Cilandak memiliki berbagai fasilitas layanan penjualan dan purna jual berstandar tinggi khas BMW seperti showroom dengan kapasitas empat unit display, 18 stall bengkel, multifunctional handover dan counter, serta fast charging station,” ujar Sanfrantis dalam kesempatan yang sama.

Selain berupaya memberikan pengalaman premium bagi pelanggan, BMW Astra Cilandak mengedepankan aspek keberlanjutan (sustainability) sebagai salah satu pendekatan konsep Retail.Next.