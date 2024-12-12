Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Erajaya Resmikan Gerai Shokz Pertama di Indonesia, Intip Line Upnya

Naomi Angelina Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |19:00 WIB
Erajaya Resmikan Gerai Shokz Pertama di Indonesia, Intip Line Upnya
Erajaya resmikan gerai Shokz pertama di Indonesia (Naomi Angelina Panjaitan)
A
A
A

JAKARTA - Erajaya Active Lifestyle meresmikan gerai Shokz Monobrand Store pertama di Indonesia, yang terletak di mal FX Sudirman lantai 2, Jakarta, Kamis (12/12/2024). Shokz Monohrand Store menghadirkan pengalaman berbelanja produk audio wearable Open-Ear dari merek Shokz meliputi OpenRun, OpenComm, OpenFit, dan lainnya. 

“Tepat tanggal 12-12 ini, kita melangsungkan grand opening Shokz Monobrand Store yang pertama di Indonesia. Jadi, monobrand ini pertama kali ada di Mal FX Jakarta," kata Product Manager Shokz Indonesia, Tri Wahyuni.

Ia melanjutkan, di gerai ini pengunjung dapat merasakan pengalaman langsung dari produk Shokz yang terdiri dari 7 series. 
"Kedua, ada limited edition dari OpenRun Pro 2, yaitu versi Eliud Kipchoge. Dia adalah pelari profesional dari Kenya dan juga brand ambassador Shokz International,” ucapnya. 

Sementara itu, CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto, bangga atas kehadiran Shokz Monobrand Store pertama di Indonesia. Ia meyakini ini bakal menjadi destinasi pelanggan.

“Erajaya Active Lifestyle berbangga dengan kehadiran Shokz Monobrand Store pertama di Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan Gelanggang Olahraga Bung Karno, sebagai kompleks olahraga serbaguna kebanggaan Indonesia," ujarnya.

 

