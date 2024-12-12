Fitur Android yang Tidak Ada di iPhone, Ini Daftarnya

JAKARTA – Yakin iPhone lebih baik dibanding Android? Pengguna Android perlu ketahui, pada ulasan ini terdapat informasi mengenai beberapa kelebihan Android yang terletak pada fitur dan hal lainnya yang tidak dimiliki oleh iPhone.

Dalam persaingan pada lini teknologi khususnya ponsel pintar, pengguna teknologi dibagi menjadi dua kubu, yaitu Android dan iPhone. Persaingan kedua kubu ini sudah berlangsung cukup lama karena masing-masing memiliki fitur dan keunggulannya masing-masing.

Namun nyatanya, dengan dukungan dari berbagai produsen dari ponsel pintar, Android terus berinovasi untuk menghadirkan fitur-fitur yang seringkali tidak dijumpai pada iPhone. Hal ini membuat banyak pengguna memilih Android sebagai perangkat utama mereka.

Sebenarnya, apa saja fitur-fitur menarik yang dimiliki Android, tapi tidak tersedia untuk iPhone? Di bawah ini terdapat beberapa fitur android yang tidak ada di iPhone. Berikut 5 Fitur Android yang Tidak Ada di iPhone

1. Bebas Ganti Pengaturan Antarmuka (Interface)

Android memang dikenal karena menawarkan kebebasan yang memungkinkan penggunanya untuk menyesuaikan perangkat yang dimiliki dengan bebas. Salah satu fitur unggulan dari Android adalah yaitu pengguna dapat mengganti launcher, widget, dan tampilan layar lainnya menyesuaikan preferensi dari pengguna. Hal ini belum dimiliki oleh iPhone terhitung sampai iOS 14.

Namun, diketahui ketika iOS 16 dirilis untuk iPhone, pengguna Apple akhirnya mendapatkan fitur untuk menambahkan widget ke layar beranda dan menyesuaikan layar kunci yang baru ditambahkan ke perangkat iPhone sedangkan sudah tersedia di Android sedari lama.

2. Unduh Aplikasi Selain dari Google Play Store

Android identik dengan layanan Google, contohnya Google Play Store yang digunakan untuk mengunduh aplikasi secara resmi yang dimiliki oleh hampir semua perangkat Android. Namun, sebenarnya Android memberikan kebebasan untuk para produsen HP untuk mengembangkan toko aplikasinya sendiri. Terdapat beberapa brand HP yang memiliki toko aplikasinya sendiri, yaitu Samsung, Amazon, dan beberapa produsen lain yang memiliki toko aplikasi resmi sendiri.

Bahkan diketahui, perangkat Amazon Fire tidak memiliki aplikasi Google sama sekali, sama halnya dengan perangkat dari produsen asal Cina, Huawei yang diblokir untuk menggunakan aplikasi layanan Google secara resmi. Kedua brand tersebut memiliki aplikasi khusus yang digunakan sebagai Google Play Store untuk mengunduh aplikasi. Hal ini bisa menjadi pembeda dibanding iPhone yang hanya memiliki 1 saja toko aplikasi yang dapat digunakan yakni, App Store.

Di sisi lain, ketika pengguna ingin mengunduh aplikasi modifikasi atau biasa dikenal MOD APK, fitur yang dimiliki Android akan sangat berguna karena akan memudahkan pencarian pengguna untuk mendapatkan aplikasi yang diinginkan.