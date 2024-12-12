Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mengenal Fenomena Cold Moon yang Bakal Segera Terlihat di Langit Malam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |14:07 WIB
Mengenal Fenomena Cold Moon yang Bakal Segera Terlihat di Langit Malam
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Bulan purnama terakhir tahun ini, yang disebut sebagai Cold Moon atau Bulan Dingin, akan menerangi langit malam pada Minggu, (15/12/2024). Cold Moon dilaporkan akan terlihat di langit pada konstelasi Taurus dan ditemani oleh beberapa bintang paling terang, di samping Jupiter.

Fenomena Cold Moon akan menandai akhir dari musim gugur astronomi dan siklus bulan untuk tahun ini.

Arti Penting dalam Sejarah dan Budaya

Cold Moon berasal dari budaya Mohawk, dan dinamai berdasarkan kemunculannya hanya seminggu sebelum titik balik matahari Desember, malam terpanjang di Belahan Bumi Utara. Nama-nama lain dari fenomena ini termasuk Bulan Malam Panjang (Long Nights Moon) dan Bulan Sebelum Yule (Moon Before Yule), menyoroti hubungannya dengan festival musiman kuno.

Dalam tradisi Celtic, bulan ini disebut sebagai Bulan Oak (Oak Moon). Sumber menunjukkan bahwa konvensi penamaan mencerminkan hubungan kalender lunar dengan ritual musim dingin dan siklus pertanian, demikian dilansiir Gadgets 360.

Sorotan Langit bagi Pengamat

Bulan akan muncul pada titik tertingginya di langit selama peristiwa ini, berlawanan dengan posisi terendah matahari di langit siang hari. Pengamat langit dianjurkan untuk menggunakan teropong atau teleskop untuk mengamati permukaan bulan saat terbit di atas cakrawala. Laporan menunjukkan bahwa kesejajaran tersebut akan bertepatan dengan hujan meteor Geminid, meskipun kecerahan bulan dapat membatasi visibilitas meteor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187269//ilustrasi-0aRH_large.jpg
Mengenal Fenomena Cold Moon 4 Desember, Bulan Purnama Terakhir Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/618/3181808//bulan_purnama-VJCz_large.jpg
Bacaan Doa Melihat Bulan Purnama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/16/3167650//ilustrasi-hTHm_large.jpg
Bulan Merah Darah Akan Terlihat di Langit Indonesia Pekan Ini, Catat Waktunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160027//banjir-Iky6_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Imbas Fase Bulan Purnama Akan Terjang Pesisir Utara Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/56/3153612//ilustrasi-XoFV_large.jpeg
Hoaks Fenomena Aphelion Kembali Beredar di WhatsApp, Ini Fakta-faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/56/3146479//ilustrasi-QzIm_large.jpg
Mengenal Strawberry Moon, Bulan Purnama Unik yang Akan Terbit Malam Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement