Mengenal Fenomena Cold Moon yang Bakal Segera Terlihat di Langit Malam

JAKARTA - Bulan purnama terakhir tahun ini, yang disebut sebagai Cold Moon atau Bulan Dingin, akan menerangi langit malam pada Minggu, (15/12/2024). Cold Moon dilaporkan akan terlihat di langit pada konstelasi Taurus dan ditemani oleh beberapa bintang paling terang, di samping Jupiter.

Fenomena Cold Moon akan menandai akhir dari musim gugur astronomi dan siklus bulan untuk tahun ini.

Arti Penting dalam Sejarah dan Budaya

Cold Moon berasal dari budaya Mohawk, dan dinamai berdasarkan kemunculannya hanya seminggu sebelum titik balik matahari Desember, malam terpanjang di Belahan Bumi Utara. Nama-nama lain dari fenomena ini termasuk Bulan Malam Panjang (Long Nights Moon) dan Bulan Sebelum Yule (Moon Before Yule), menyoroti hubungannya dengan festival musiman kuno.

Dalam tradisi Celtic, bulan ini disebut sebagai Bulan Oak (Oak Moon). Sumber menunjukkan bahwa konvensi penamaan mencerminkan hubungan kalender lunar dengan ritual musim dingin dan siklus pertanian, demikian dilansiir Gadgets 360.

Sorotan Langit bagi Pengamat

Bulan akan muncul pada titik tertingginya di langit selama peristiwa ini, berlawanan dengan posisi terendah matahari di langit siang hari. Pengamat langit dianjurkan untuk menggunakan teropong atau teleskop untuk mengamati permukaan bulan saat terbit di atas cakrawala. Laporan menunjukkan bahwa kesejajaran tersebut akan bertepatan dengan hujan meteor Geminid, meskipun kecerahan bulan dapat membatasi visibilitas meteor.