Sempat Bikin Panik, ChatGPT Down Tapi Sudah Bisa Diakses Lagi

JAKARTA - Pengguna ChatGPT sempat dibuat kaget karena salah satu layanan OpenAI tersebut tidak bisa daiakses. Sampai pukul 09.30 WIB, salah satu layanan populer di dunia tersebut memunculkan status “Identified - We have identified the issue and are working to roll out a fix”.

Bahkan gangguan juga dialami pengguna yang menggunakna layanan berbayar. Perusahaan juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. “ChatGPT, Sora, dan API masih tidak berfungsi. Tapi kami sudah melakukan identifikasi masalah yang terjadi dan tengah berupaya memperbaikinya,” tulis OpenAI dalam unggahan di akun X resminya (12/12).

Hasilnya, sekitar pukul 10.00 WIB, ChatGPT sudah bisa kembali diakses. Termasuk menjawab pertanyaan tentang kenapa ChatGPT sempat mengalami masalah. Saat diketikkan prompt' "Kenapa tadi chatgpt mengalami gangguan," mesin layanan yang diciptakan Sam Altman tersebut juga bisa mejawab dengan baik.

"Mungkin ada gangguan teknis sementara yang memengaruhi kinerja ChatGPT. Terkadang, masalah seperti koneksi server atau pemeliharaan sistem dapat menyebabkan keterlambatan atau gangguan dalam layanan. Namun, sekarang semuanya sudah kembali normal. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu dibantu, saya siap membantu!" tulis ChatGPT dalam kolom jawabannya.

Sebelu ChatGPT mengalami masalah, pengguna sosial sosial Facebook, Instagram, Threads, dan Messenger juga mengabarkan mengalami kesulitan dalam mengakses akun mereka. Pengguna mengalami masalah saat mengirim pesan serta tidak dapat mengakses aplikasi dan situs web.



(Maruf El Rumi)