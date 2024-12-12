IIMS 2025 Digelar pada 13-23 Februari, Bakal Ada Brand Baru Meluncur

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-23 Februari. Ajang ini akan digelar lebih besar dibandingkan edisi-edisi sebelumnya karena hadirnya banyak merek baru.

IIMS 2024 akan mengusung konsep yang sama seperti sebelumnya, yakni memadukan otomotif dengan hiburan, seperti program Infinite Show dan Infinite Live. Pameran tersebut akan diisi beragam aksi menarik dan konser musik band papan atas.

"Infinite Live dan Infinite Show adalah program utama kami dan setiap tahunnya kami selenggarakan. Pada 2024 kemarin sudah mendulang sukses dan bisa menghibur bukan hanya cuma pecinta otomotif, tapi masyarakat seluas-luasnya," kata Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Daswar Marpaung di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Project Manager IIMS 2025, Rudi MF, mengungkapkan, Infinite Show dan Infinite Live menjadi idola pengunjung yang datang ke pameran tersebut. Oleh sebab itu, kedua program tersebut akan terus diadakan pada gelaran berikutnya.

Rudi mengungkapkan, banyaknya brand yang ikut dalam IIMS 2025 membuat pihaknya memutuskan untuk memperluas area pameran. Sehingga, seluruh partisipan yang memutuskan untuk meramaikan pameran tersebut dapat tertampung dalam satu area.

"Kami buka Gambir Expo, sebagai penyelenggara bangga begitu banyak brand dari luar yang percaya market Indonesia, hingga areanya kami tambah hall B1, B2, B3 untuk beberapa brand mobil dan juga akan melakukan debut di Indonesia," ujarnya.