Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2025 Digelar pada 13-23 Februari, Bakal Ada Brand Baru Meluncur

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |20:41 WIB
IIMS 2025 Digelar pada 13-23 Februari, Bakal Ada Brand Baru Meluncur
IIMS 2025 Digelar pada 13-23 Februari, Bakal Ada Brand Baru Meluncur
A
A
A

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-23 Februari. Ajang ini akan digelar lebih besar dibandingkan edisi-edisi sebelumnya karena hadirnya banyak merek baru.

IIMS 2024 akan mengusung konsep yang sama seperti sebelumnya, yakni memadukan otomotif dengan hiburan, seperti program Infinite Show dan Infinite Live. Pameran tersebut akan diisi beragam aksi menarik dan konser musik band papan atas.

"Infinite Live dan Infinite Show adalah program utama kami dan setiap tahunnya kami selenggarakan. Pada 2024 kemarin sudah mendulang sukses dan bisa menghibur bukan hanya cuma pecinta otomotif, tapi masyarakat seluas-luasnya," kata Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Daswar Marpaung di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Project Manager IIMS 2025, Rudi MF,  mengungkapkan, Infinite Show dan Infinite Live menjadi idola pengunjung yang datang ke pameran tersebut. Oleh sebab itu, kedua program tersebut akan terus diadakan pada gelaran berikutnya.

Rudi mengungkapkan, banyaknya brand yang ikut dalam IIMS 2025 membuat pihaknya memutuskan untuk memperluas area pameran. Sehingga, seluruh partisipan yang memutuskan untuk meramaikan pameran tersebut dapat tertampung dalam satu area.

"Kami buka Gambir Expo, sebagai penyelenggara bangga begitu banyak brand dari luar yang percaya market Indonesia, hingga areanya kami tambah hall B1, B2, B3 untuk beberapa brand mobil dan juga akan melakukan debut di Indonesia," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement