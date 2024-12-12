Hyundai Kona Electric N Line Meluncur, Harganya Rp608 Juta

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meluncurkan All New Kona Electric N Line. Ini merupakan varian tertinggi dari All New Kona Electric yang sudah meluncur di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, pada Juli lalu.

Chief Operating Officer (COO) PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, varian terbaru ini hadir dengan desain yang lebih tegas. Meski mengalami banyak pembaruan, harga yang ditetapkan tak jauh berbeda dengan varian tertinggi All New Kona Electric yang sudah dipasarkan lebih dulu.

"Harganya gak lebih dari Rp20 juta dari varian tertinggi dari All New Kona Electric. Per hari ini sudah bisa dibeli," kata Frans di Hyundai N Brand Center, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Hyundai Kona Electric N Line (Fadli Ramadan)

All New Kona Electric N Line mendapatkan sejumlah pembaruan, seperti setir dengan logo N, dashboard yang lebih sporty, jok dengan motif jahitan berwarna merah, emblem N Line pada bemper depan dan samping, serta velg berukuran 19 inci dengan desain eksklusif. Seluruh penyematan tersebut membuat mobil listrik ini terlihat lebih sporty.

Hal ini juga diperkuat penyematan spoiler berukuran besar dengan desain terpisah antara bagian kanan dan kiri. Ini memberikan aliran udara yang lebih baik dan menghadirkan kesan gahar.

Fitur canggih lainnya yang dihadirkan pada mobil ini ialah surround view camera dan rear autonomous emergency braking, dan lainnya. Sementara itu, Kona Electric N Line dibekali baterai lebih besar hingga 64,8 kWh yang dapat memberikan daya jangkauan lebih dari 444 km.