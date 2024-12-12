Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Parkir di Ruko Kosong, Ban Avanza Berubah Jadi Bata Ringan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |10:11 WIB
Viral Parkir di Ruko Kosong, Ban Avanza Berubah Jadi Bata Ringan
Viral Parkir di Ruko Kosong, Ban Avanza Berubah Jadi Bata Ringan (Instagram/@kejadiansmg)
JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) ketika pemilik mobil Toyota Avanza kaget melihat kendaraannya. Itu karena mobil yang diparkirnya di depan sebuah ruko kosong tidak utuh pada bagian kaki-kaki.

Dalam foto yang diunggah akun Instagram @kejadiansmg memperlihatkan sebuah Avanza berwarna silver tidak memiliki roda. Keempat ban digantikan bata ringan yang digunakan sebagai penyangga mobil tersebut.

Pada keterangan unggahan foto tersebut, pencurian ban mobil sudah kerap terjadi di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Bahkan, pemilik akun menyebutkan lokasi yang kerap terjadi pencurian ban mobil, yakni Jamban Boja, Tempel Jatisari Mijen, dan Beringin Permai Ngaliyan.

"Diinformasikan kepada warga masyarakat agar lebih waspada, terutama mobil yg terparkir di luar tanpa pengawasan," bunyi keterangan unggahan foto di akun Instagram @kejadiansmg.

Modus ini tampaknya telah menjadi pola yang konsisten, dengan pelaku memanfaatkan situasi sepi dan minimnya pengawasan di area parkir terbuka. Diyakini, pelaku menggunakan impact driver yang memudahkan mereka dalam mencuri ban.

Pencurian komponen mobil tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi pemilik kendaraan, tetapi juga menciptakan keresahan sosial di masyarakat. Untuk mencegah kejadian serupa, berikut langkah yang perlu diterapkan.

 

