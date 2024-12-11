Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Sadap WhatsApp Lewat Google

Naufal Firnanda , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |16:44 WIB
Cara Sadap WhatsApp Lewat Google
Cara Sadap WhatsApp Lewat Google (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA – Hanya dengan melalui Google, pengguna dapat melakukan aktivitas penyadapan WhatsApp dengan mudah. Pada ulasan terdapat beberapa cara yang mungkin bisa digunakan untuk sadap WhatsApp hanya lewat Google.

WhatsApp memang terkenal dengan sistem keamanannya yang mutakhir. Meski memiliki banyak fitur keamanan yang selalu diperbarui, WhatsApp tidak luput dari kelemahan yang membuatnya dapat disadap.

Aktivitas ini biasa dilakukan oleh orang yang ingin mengetahui isi dari WhatsApp orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Orang yang melakukannya, tidak jarang adalah orang terdekat yang ingin mengetahui segala aktivitas yang dilakukan pasangan, teman, atau keluarganya pada aplikasi ini.

Secara lengkapnya, penyadapan WhatsApp berguna untuk mengetahui riwayat pesan, panggilan, media berupa foto, video, dan rekaman suara yang dikirimkan atau diterima orang lain.

Aktivitas penyadapan kian marak terjadi akhir-akhir ini. Hal ini bisa terjadi karena semakin mudahnya melakukan aktivitas ini bahkan hanya dengan menggunakann Google saja. Pengguna cukup mengunjungi beberapa website khusus yang tersedia di internet.

Karena itu, untuk melakukan penyadapan WhatsApp hanya dengan menggunakan Google. Terdapat beberapa cara mudah yang mungkin bisa digunakan untuk sadap WhatsApp hanya lewat Google di bawah ini.

Namun, sebelum masuk ke beberapa cara di bawah, perlu diketahui bahwa penyadapan merupakan tindakan ilegal yang melanggar privasi seseorang, bahkan juga melanggar hukum, terutama jika digunakan untuk tindak kejahatan dan semacamnya.
 
Berikut Cara Sadap WhatsApp Lewat Google

Menggunakan Social Spy WhatsApp

Buka Google atau browser melalui perangkat masing-masing.
Kunjungi situs resmi Social Spy WhatsApp
Setelah situs terbuka, masukkan nomor HP dari WhatsApp target.
Perhatikan untuk memasukan kode awalan nomor dengan nomor kode negara Indonesia (+62) bukan dengan awalan (0). Karena website ini memiliki IP Address luar negeri.
Klik submit, lalu selesaikan tahap verifikasi
Setelah berhasil, lalu akan muncul riwayat obrolan dari WhatsApp target.

 

