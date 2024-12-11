Cara Mengaktifkan serta Menonaktifkan Meta AI WhatsApp

JAKARTA – Akhir-akhir ini para pengguna WhatsApp dihebohkan dengan kehadiran fitur terbaru dari WhatsApp. Fitur terbaru dari WhatsApp ini bernama Meta AI, yang menarik perhatian dari para pengguna internet untuk turut serta mencobanya.

WhatsApp memang selalu berinovasi dan memberikan yang terbaik untuk para pengguna setianya, salah satunya adalah dengan menghadirkan Meta AI yang merupakan chatbot asisten virtual dengan teknologi kecerdasan buatan (AI)

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa dikenal sebagai AI merupakan inovasi teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia serta dapat membantu dalam memecahkan suatu masalah.

Pada saat ini, WhatsApp menghadirkan AI ke aplikasi mereka dengan tujuan memberikan kemudahan bagi banyak orang untuk mengeksplorasi ide, meningkatkan kualitas chat dan mencoba berbagai hal baru lainnya melalui bantuan AI.

Terdapat beberapa hal yang dapat dicoba oleh pengguna dengan Meta AI pada WhatsApp ini, yakni Mengobrol dengan saya, Lihat ini, dan Edit foto saya dan mungkin akan ada banyak pembaruan yang semakin menarik dalam waktu dekat.

Maka dari itu, untuk turut serta menggunakan Meta AI pada WhatsApp sebagai alat yang membantu kegiatan pengguna sehari-hari khususnya ketika menggunakan WhatsApp, terdapat cara untuk mengaktifkan serta menonaktifkan Meta AI di WhatsApp.