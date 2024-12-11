Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lewat Digital Hyper AI Ecosystem, Telkomsel Raih Penghargaan Glotel Awards 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |18:38 WIB
Lewat Digital Hyper AI Ecosystem, Telkomsel Raih Penghargaan Glotel Awards 2024
Telkomsel raih Glotel Awards 2024 (Dok Telkomsel)
A
A
A

JAKARTA - Telkomsel meraih penghargaan internasional Global Telecom (Glotel) Awards 2024 dalam kategori Delighting the Customer. Penghargaan ini diraih atas proyek Digital Hyper Ecosystem Telkomsel. 

Proyek ini mentransformasi MyTelkomsel dari aplikasi utilitas dasar menjadi platform gaya hidup digital holistik. 

Penghargaan itu diserahkan di London, Inggris pada Kamis, 21 November 2024. Glotel Awards merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Telecoms.com dari Inggris. Penghargaan diberikan bagi inovasi dan keunggulan dalam industri telekomunikasi global. 

Kategori Delighting the Customer khusus memberikan apresiasi kepada produk, layanan, atau inisiatif yang menghadirkan pengalaman pelanggan dan memberikan dampak nyata terhadap kepuasan pelanggan.

“Bagi kami di Telkomsel, pelanggan selalu menjadi prioritas utama. Melalui pengembangan ekosistem digital yang terpadu dan terus ditingkatkan di MyTelkomsel, kami berusaha mempermudah kebutuhan sehari-hari pelanggan sekaligus memberikan pengalaman digital yang lebih menyenangkan," ujar Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024). 

Ia melanjutkan, pengakuan ini menjadi penyemangat bagi pihaknya untuk terus berinovasi dan menghadirkan layanan yang benar-benar bermanfaat bagi semua.

Transformasi MyTelkomsel menghadirkan berbagai layanan dalam satu aplikasi, mulai dari hiburan seperti musik, film, dan games, hingga fitur gaya hidup seperti kesehatan, perjalanan, dan e-commerce. 

 

Halaman:
1 2
      
