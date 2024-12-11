Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

XL Axiata-Smartfren Merger, Bagaimana Nasib Para Karyawan?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |18:03 WIB
XL Axiata-Smartfren Merger, Bagaimana Nasib Para Karyawan?
XL Axiata-Smartfren Merger, Bagaimana Nasib Para Karyawan?(Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren), dan PT Smart Telcom (SmartTel) resmi mengumumkan merger dengan nilai gabungan prasinergi mencapai lebih dari Rp104 triliun atau sekitar 6,5 miliar dolar AS. Merger ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart).

Dengan mergernya kedua perusahaan operator seluler tersebut, bagaimana nasib para karyawannya?

Terkait hal ini, Presiden Direktur dan CEO XL Axiata, Dian Siswarini, buka suara. Ia menyebut kedua pihak sudah membahas mengenai kenyamanan karyawan dalam proses merger ini. Ia menyebut, ada sejumlah insentif dan reward yang akan diberikan kepada karyawan.

"Jadi tadi pagi sudah dilakukan town hall kepada karyawan dari 2 sisi tentang insentif kemudian juga tentang reward yang diberikan supaya karyawan merasa nyaman masuk ke dalam mergeco," ujar Dian di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ia menyebut, para karyawan senang bergabung dengan perusahaan. Ia pun memastikan saat ini tidak ada rasionalisasi hingga legal day one (saat entitas baru resmi beroperasi secara hukum).

"Jadi tidak akan ada rasionalisasi sebelum legal day 1," ujar Dian.

Namun, ia menjelaskan ke depannya pihaknya tak menutup potensi akan adanya rasionalisasi perusahaan (PHK). Jika nantinya langkah itu diambil, Dian menyebut pihaknya bakal memberikan kompensasi yang lebih baik.

"Nantinya kalaupun nanti setelah jangka waktu tertentu harus dilakukan rasionalisasi itu payment dan kompensasinya sudah diperhitungkan sehingga akan fair. Bahkan mungkin lebih dari fair untuk para karyawan yang nantinya terkena rasionalisasi," tutur Dian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/54/3131833/menkomdigi_meutya_hafid-xDtu_large.jpg
Menkomdigi Minta Tak Ada PHK Usai XLSmart Merger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/54/3130201/xl_axiata-3DRi_large.jpg
Lewat Teknologi Biometrik, XL Axiata Dukung Pemutakhiran Data demi Cegah Penyalahgunaan Nomor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/54/3118468/xl_axiata_festival_gadget-qnvi_large.jpg
Festival Gadget XL, Isi Kuota Rp1 Bisa Dapat Smart TV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/54/3094464/group_ceo_and_managing_director_axiata_vivek_sood-7TRg_large.jpg
XL Axiata dan Smartfren Resmi Merger, Nilai Transaksinya Tembus Rp104 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/54/3089578/pilkada-vI3k_large.jpg
Sukseskan Pilkada 2024, XL Axiata Pastikan Konektivitas Lancar di Seluruh Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/54/3078286/director_and_chief_enterprise_business_and_corporate_affairs_officer_xl_axiata_yessie_d_yosetya-4tdY_large.jpg
Strategi XL Axiata Tingkatkan Efisiensi dan Pelayanan dengan Kekuatan Teknologi AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement