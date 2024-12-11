XL Axiata-Smartfren Merger, Bagaimana Nasib Para Karyawan?

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren), dan PT Smart Telcom (SmartTel) resmi mengumumkan merger dengan nilai gabungan prasinergi mencapai lebih dari Rp104 triliun atau sekitar 6,5 miliar dolar AS. Merger ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart).

Dengan mergernya kedua perusahaan operator seluler tersebut, bagaimana nasib para karyawannya?

Terkait hal ini, Presiden Direktur dan CEO XL Axiata, Dian Siswarini, buka suara. Ia menyebut kedua pihak sudah membahas mengenai kenyamanan karyawan dalam proses merger ini. Ia menyebut, ada sejumlah insentif dan reward yang akan diberikan kepada karyawan.

"Jadi tadi pagi sudah dilakukan town hall kepada karyawan dari 2 sisi tentang insentif kemudian juga tentang reward yang diberikan supaya karyawan merasa nyaman masuk ke dalam mergeco," ujar Dian di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ia menyebut, para karyawan senang bergabung dengan perusahaan. Ia pun memastikan saat ini tidak ada rasionalisasi hingga legal day one (saat entitas baru resmi beroperasi secara hukum).

"Jadi tidak akan ada rasionalisasi sebelum legal day 1," ujar Dian.

Namun, ia menjelaskan ke depannya pihaknya tak menutup potensi akan adanya rasionalisasi perusahaan (PHK). Jika nantinya langkah itu diambil, Dian menyebut pihaknya bakal memberikan kompensasi yang lebih baik.

"Nantinya kalaupun nanti setelah jangka waktu tertentu harus dilakukan rasionalisasi itu payment dan kompensasinya sudah diperhitungkan sehingga akan fair. Bahkan mungkin lebih dari fair untuk para karyawan yang nantinya terkena rasionalisasi," tutur Dian.