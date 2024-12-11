Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

XL Axiata dan Smartfren Resmi Merger, Nilai Transaksinya Tembus Rp104 Triliun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |14:16 WIB
XL Axiata dan Smartfren Resmi Merger, Nilai Transaksinya Tembus Rp104 Triliun
XL Axiata dan Smartfren Resmi Merger, Nilai Transaksinya Tembus Rp104 Triliun (Okezone/Arif Julianto)
JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (“XL Axiata”), PT Smartfren Telecom Tbk (“Smartfren”) dan PT Smart Telcom (“SmartTel”) mengumumkan tercapainya kesepakatan definitif untuk merger dengan nilai gabungan prasinergi mencapai lebih dari Rp104 triliun atau sekitar 6,5 miliar dolar AS.

Penggabungan ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (“XLSmart”).

“Kami sangat yakin bahwa konsolidasi industri ini membuka jalan bagi Indonesia dan ASEAN yang lebih terkoneksi, serta membantu mengurai permasalahan kesenjangan digital dalam menciptakan masa depan yang inklusif bagi seluruh komunitas maupun bisnis agar dapat berkembang," ujar Group Chief Executive Officer, Axiata Group, Vivek Sood, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ia melanjutkan, merger ini merupakan langkah penting dalam membangun fondasi ekonomi digital yang tangguh. Merger ini, Vivek menyatakan, akan memungkinkan pihaknya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang unik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan menyediakan platform yang dapat berkembang yang akan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan, berbagai pilihan produk menarik, dan perbaikan kualitas jaringan. 

"Sinergi yang dihasilkan oleh merger ini akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan sebagian akan digunakan untuk menangkap peluang pertumbuhan masa depan," tuturnya. 

“Axiata memiliki keahlian dalam mengeksekusi merger yang sukses dan memberikan nilai bagi para pemegang saham, dan kami bersemangat membawa keahlian ini ke XLSmart, menggabungkan dua bisnis yang saling melengkapi untuk menciptakan perusahaan telekomunikasi yang memiliki posisi unik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang di seluruh segmen utama,” kata Vivek.

Sementara itu, Chairman, Sinar Mas Telecommunication and Technology, Franky Oesman Widjaja menyatakan merger ini adalah upaya penting yang untuk memberikan nilai tambah yang besar kepada seluruh pemangku kepentingan melalui layanan yang prima, konektivitas digital, dan inovasi, termasuk untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong transformasi digital.

 

