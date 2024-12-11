Link dan Cara Download The Last of Us APK Android

JAKARTA – Bagi para penikmat game petualang yang bertemakan zombie harus simak ulasan ini. Kini terdapat game The Last of Us dengan versi sederhananya untuk platform Android yang dapat diunduh pada ulasan ini.

Komunitas game khususnya para pemain game PC atau konsol sedang diramaikan dengan salah satu game yang bertemakan petualangan bertahan hidup yakni The Last of Us. The Last of Us ini ramai diperbincangkan berkat segala aspek yang terdapat pada game ini.

The Last of us merupakan sebuah game yang bertema zombie dengan latar dunia paska-apokaliptik yang penuh bahaya. Pemain akan disuguhkan dengan gameplay bertahan hidup yang menegangkan serta visual yang menarik.

Game The Last of Us bukan hanya tentang bertahan hidup di dunia penuh bahaya, tetapi juga tentang perjalanan karakter, keputusan moral, dan hubungan antarmanusia dengan visual memukau, desain dunia yang apokaliptik, dan gameplay mendalam.

Diketahui game ini memang hanya dirilis resmi untuk para pemain game dengan platform PC atau konsol saja, karena memiliki ukuran penyimpanan yang cukup besar karena memiliki sistematika permainan dan alur cerita yang panjang.

Namun, bagi para pemain game mobile, The Last of Us juga memiliki versi untuk platform Android. Pada versi Android tentunya bukan merupakan game The Last of Us yang sama seperti yang sudah dirilis resmi oleh Sony.

Versi ini bisa dibilang merupakan versi sederhana dari game The Last of Us, yang dirilis dengan nama The Last of Us (Fangame)

The Last of Us (Fangame) adalah game menarik yang mungkin tak menawarkan pengalaman yang sama dengan judul aslinya, namun masih tetap akan menghibur dengan grafis yang luar biasa (untuk Android) dan sistem kontrol yang baik.