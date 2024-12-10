Waspada Kejahatan Siber, Ini Tips Aman Berbelanja Online di Harbolnas dan Musim Liburan 2025

JAKARTA – Musim belanja akhir tahun seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas 12.12) biasanya disertai dengan tren lonjakan aktivitas online dan transaksi keuangan antara konsumen dan pihak penjual. Tren ini dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk melakukan aksinya dan meraup keuntungan dair korbannya.

Untuk mencegah hal ini terjadi, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan sibernya menjadi lebih tinggi lagi.

Berdasarkan laporan National Cyber Security Index (NCSI), indeks keamanan siber global Indonesia pada tahun 2023 adalah 63,64 dari 100 poin, menempatkan Indonesia di peringkat ke-49 dari 176 negara dalam hal keamanan siber. Hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber di Indonesia masih rentan terhadap berbagai jenis serangan siber.

Kerentanan ini berpotensi semakin meningkat di musim liburan, dengan peningkatan jumlah aktivitas belanja dan transaksi pembayaran online oleh masyarakat—seperti pencarian penawaran dan promo belanja terbaik hingga pemesanan perjalanan liburan, pembelian tiket, hingga transfer uang antarnegara untuk hadiah liburan.

Sejumlah potensi aksi yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan siber pada momen tersebut, seperti: phishing, pemalsuan situs web, dan penipuan pembayaran terhadap para konsumen yang tidak menaruh curiga. Untuk itu, berbagai pihak yang terlibat perlu mengimplementasikan langkah-langkah keamanan siber yang lebih kuat di seluruh titik rentan aktivitas dan transaksi online.

"Ketika konsumen Indonesia berada di era digital, keamanan aktivitas online menjadi hal yang sangat penting untuk diprioritaskan. Lini pertahanan utama adalah pendekatan proaktif terhadap keamanan siber. Para pelaku bisnis harus memperkuat keamanan platform mereka, sementara konsumen harus tetap waspada untuk memastikan transaksi online yang aman dan terjamin, terutama selama periode puncak belanja di musim liburan seperti Harbolnas," ujar Adi Rusli, Country Manager untuk Palo Alto Networks di Indonesia.

Harbolnas 12.12 yang jatuh pada 12 Desember setiap tahun merupakan salah satu peristiwa yang dapat memberikan gambaran terhadap perilaku konsumen, tercermin dari metode pembayaran online mereka yang sebagian besar mengandalkan transaksi perbankan digital.