Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hingga November 2024, Penjualan Motor Tembus 5,9 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:37 WIB
Hingga November 2024, Penjualan Motor Tembus 5,9 Juta
Hingga November 2024, penjualan motor tembus 5,9 juta unit. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan sepeda motor di Indonesia meningkat sepanjang tahun ini. Sepanjang Januari-November 2024, tercatat 5.929.830 unit motor terjual, dengan skuter matik yang masih mendominasi.

Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), angka tersebut didapatkan setelah penjualan pada November 2024, sebanyak 512.942 unit. Tapi, jumlahnya menurun 5,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan 544.329 unit.

Namun, total angka penjualan motor secara domestik sepanjang 2024 meningkat sebesar 2,0 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Tercatat, tahun lalu hanya berhasil membukukan sebesar 5.809.959 unit.

Dari segmentasinya, motor skutik masih mendominasi penjualan dengan komposisi 90,26 persen. Sementara underbone atau motor bebek berkontribusi sebesar 5,42 persen, dan motor sport sebesar 4,32 persen.

AISI optimistis penjualan sepeda motor di Indonesia tahun ini akan mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Sebab, angka penjualan dari bulan ke bulan terlihat positif. Diyakini target 6,3 juta unit dapat tercapai.

Ketua Umum AISI Johannes Loman sempat mengatakan pertumbuhan penjualan motor pada tahun ini tak lepas dari dukungan perusahaan pembiayaan dan pemerintah yang menjaga daya beli konsumen.

"Target tahun ini 6,35 juta unit sampai 6,45 juta unit, mudah-mudahan 6,5 juta unit. Potensi permintaan tahun depan 6,4 juta unit sampai 6,7 juta unit," kata Loman di Tangerang, beberapa waktu lalu.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement