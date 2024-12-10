Hingga November 2024, Penjualan Motor Tembus 5,9 Juta

JAKARTA - Penjualan sepeda motor di Indonesia meningkat sepanjang tahun ini. Sepanjang Januari-November 2024, tercatat 5.929.830 unit motor terjual, dengan skuter matik yang masih mendominasi.

Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), angka tersebut didapatkan setelah penjualan pada November 2024, sebanyak 512.942 unit. Tapi, jumlahnya menurun 5,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan 544.329 unit.

Namun, total angka penjualan motor secara domestik sepanjang 2024 meningkat sebesar 2,0 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Tercatat, tahun lalu hanya berhasil membukukan sebesar 5.809.959 unit.

Dari segmentasinya, motor skutik masih mendominasi penjualan dengan komposisi 90,26 persen. Sementara underbone atau motor bebek berkontribusi sebesar 5,42 persen, dan motor sport sebesar 4,32 persen.

AISI optimistis penjualan sepeda motor di Indonesia tahun ini akan mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Sebab, angka penjualan dari bulan ke bulan terlihat positif. Diyakini target 6,3 juta unit dapat tercapai.

Ketua Umum AISI Johannes Loman sempat mengatakan pertumbuhan penjualan motor pada tahun ini tak lepas dari dukungan perusahaan pembiayaan dan pemerintah yang menjaga daya beli konsumen.

"Target tahun ini 6,35 juta unit sampai 6,45 juta unit, mudah-mudahan 6,5 juta unit. Potensi permintaan tahun depan 6,4 juta unit sampai 6,7 juta unit," kata Loman di Tangerang, beberapa waktu lalu.



(Erha Aprili Ramadhoni)