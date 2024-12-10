Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Daftar Lengkap Pajak Vespa Matic Terbaru

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |12:11 WIB
JAKARTA – Daftar lengkap pajak tahunan Vespa Matic patut untuk diketahui sebelum membelinya. Sebab, pajak tahunan wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan.

Vespa Matic merupakan motor skuter premium asal Italia yang legendaris. Skutik yang didesain stylish dan ikonik tersebut, kini semakin digandrungi di Indonesia, terlebih bagi anak muda. Selain desainnya yang menarik, Vespa Matic juga memiliki performa yang andal.

Sebagai motor skuter premium dan berasal dari pabrikan Eropa, tentu harga Vespa Matic tidaklah murah. Ini berpengaruh terhadap besaran pajaknya yang juga tidak semurah skuter matik lain di Indonesia.

Lalu, berapa pajak motor Vespa Matic? Berikut besaran pajak motor Vespa Matic semua tipe tahun 2020-2024, sebagaimana dihimpun Okezone, pada Selasa (10/12/2024): 


Tahun 2020


VESPA LX IGET1253VIE Rp504.000

VESPA S IGET 125 FL Rp538.000

VESPA S IGET125 3VIE Rp502.000

VESPA S 125 3V IE AT Rp444.000

VESPAGTS300SUPSPOABS Rp2.502.000

VESPA946 150 3V IEAT Rp3.058.000

PRIMAVERA IGET150ABS Rp666.000

PRIMAVERA 125 SW Rp1.008.000

SPRINT IGET 150 ABS Rp704.000


Tahun 2021


VESPA LX IGET1253VIE Rp574.000

VESPA S IGET 125 FL Rp596.000

VESPA S IGET125 3VIE Rp526.000

VESPA946 150 3V IEAT Rp3.216.000

PRIMAVERA Rp726.000

PRIMAVERA IGET150ABS Rp686.000

PRIMAVERA 150 Rp454.000

PRIMAVERA15075THANNI Rp864.000

SPRINT IGET 150 ABS Rp726.000

SPRINT S 150 TFT Rp850.000


Tahun 2022


VESPA LX IGET1253VIE Rp580.000

VESPA S IGET 125 FL Rp602.000

VESPA946 150 3V IEAT Rp3.248.000

LX IGET 125 Rp580.000

PRIMAVERA Rp464.000

PRIMAVERA IGET150ABS Rp716.000

SPRINT Rp896.000

SPRINT IGET 150 ABS Rp756.000

SPRINT S 150 TFT Rp896.000

SPRINT 125 S Rp862.000

 

Halaman:
1 2
      
