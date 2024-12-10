JAKARTA – Daftar lengkap pajak tahunan Vespa Matic patut untuk diketahui sebelum membelinya. Sebab, pajak tahunan wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan.
Vespa Matic merupakan motor skuter premium asal Italia yang legendaris. Skutik yang didesain stylish dan ikonik tersebut, kini semakin digandrungi di Indonesia, terlebih bagi anak muda. Selain desainnya yang menarik, Vespa Matic juga memiliki performa yang andal.
Sebagai motor skuter premium dan berasal dari pabrikan Eropa, tentu harga Vespa Matic tidaklah murah. Ini berpengaruh terhadap besaran pajaknya yang juga tidak semurah skuter matik lain di Indonesia.
Lalu, berapa pajak motor Vespa Matic? Berikut besaran pajak motor Vespa Matic semua tipe tahun 2020-2024, sebagaimana dihimpun Okezone, pada Selasa (10/12/2024):
Tahun 2020
VESPA LX IGET1253VIE Rp504.000
VESPA S IGET 125 FL Rp538.000
VESPA S IGET125 3VIE Rp502.000
VESPA S 125 3V IE AT Rp444.000
VESPAGTS300SUPSPOABS Rp2.502.000
VESPA946 150 3V IEAT Rp3.058.000
PRIMAVERA IGET150ABS Rp666.000
PRIMAVERA 125 SW Rp1.008.000
SPRINT IGET 150 ABS Rp704.000
Tahun 2021
VESPA LX IGET1253VIE Rp574.000
VESPA S IGET 125 FL Rp596.000
VESPA S IGET125 3VIE Rp526.000
VESPA946 150 3V IEAT Rp3.216.000
PRIMAVERA Rp726.000
PRIMAVERA IGET150ABS Rp686.000
PRIMAVERA 150 Rp454.000
PRIMAVERA15075THANNI Rp864.000
SPRINT IGET 150 ABS Rp726.000
SPRINT S 150 TFT Rp850.000
Tahun 2022
VESPA LX IGET1253VIE Rp580.000
VESPA S IGET 125 FL Rp602.000
VESPA946 150 3V IEAT Rp3.248.000
LX IGET 125 Rp580.000
PRIMAVERA Rp464.000
PRIMAVERA IGET150ABS Rp716.000
SPRINT Rp896.000
SPRINT IGET 150 ABS Rp756.000
SPRINT S 150 TFT Rp896.000
SPRINT 125 S Rp862.000