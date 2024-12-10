Manfaatkan Internet of Things, Pengelolaan Suku Cadang Truk Jadi Lebih Efisien

Manfaatkan Internet of Things, Pengelolaan Suku Cadang Truk Jadi Lebih Efisien (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Digitalisasi kini membawa banyak perubahan. Digitalisasi ini juga bisa merambah dalam industri logistik dan transportasi.

McEasy memanfaatkan fitur berbasis IoT (Internet of Things) dalam ekosistem McEasy Platform menawarkan mengelola armada dan suku cadang menjadi lebih efektif.

McEasy Spare Part Solutions mendigitalisasi cara perusahaan melakukan manajemen perawatan armada yang efektif. Director of Business Expansion, McEasy, William Firman menjelaskan, pengelolaan suku cadang yang tidak tepat dapat menyebabkan peningkatan downtime dan risiko kecelakaan yang berdampak terhadap peningkatan biaya operasional dan kehilangan potensi penghasilan.

"McEasy Spare Part Solutions memberikan solusi perawatan armada secara preventif melalui pengelolaan kondisi suku cadang secara real time. Solusi ini diprediksi dapat meningkatkan umur ban hingga 20% dan penghematan biaya operasional sampai 16%,” kata William di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dengan menggunakan algoritma digital, McEasy Spare Part Solutions memberikan informasi kondisi suku cadang kendaraan, rekomendasi dalam pemilihan suku cadang yang sesuai, dan memberikan pengingat jadwal maintenance. Salah satu informasi suku cadang yang bisa didapatkan adalah kondisi ban dan oli mengingat lebih dari 50% biaya suku cadang berasal dari ban dan oli.