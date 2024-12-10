Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Okezone Raih Penghargaan Best Photo Journalism 2024 dari UD Trucks

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |20:03 WIB
Okezone Raih Penghargaan Best Photo Journalism 2024 dari UD Trucks
Okezone Raih Penghargaan Best Photo Journalism 2024 dari UD Trucks (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Okezone meraih penghargaan Best Photo Journalism 2024. Penghargaan tersebut diberikan saat media gathering UD Trucks yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Penghargaan itu diberikan kepada Okezone melalui foto hasil karya jurnalis Erha A Ramadhoni. Selain kategori foto, UD Trucks juga menganugerahi penghargaan untuk 4 kategori lainnya, yaitu Best Media Publication, Best Journalism, Most Active Engagement, hingga Best Human Content.

Sementara itu, dalam acara tersebut, Chief Executive Astra UD Trucks, Winarto Martono menjelaskan, salah satu model kendaraan komersialnya yakni Quester memiliki mesin yang andal dan tahan lama. Hal ini dapat menghilangkan kekhawatiran pemilik usaha dalam perawatan kendaraan.

"Seluruh pengusaha di Indonesia secara 4 tahun itu mereka berjibaku dengan angsuran. Setelah tahun keempat itu baru bisa mendapatkan income. Kalau truknya bisa bertahan selama 10 tahun, itu mereka akan mendapatkan keuntungan selama enam tahun. Itu profitnya gede," kata Winarto Martono  di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurutnya, hal tersebut membuat para pengusaha menyadari meski Quester harganya premium, tetapi bisa sangat menguntungkan. Pasalnya, kendaraan tersebut bisa digunakan selama 10 tahun.

"Kenapa Quester handal? Satu karena memiliki mesin yang tangguh dan hingga 10 tahun itu belum pernah ada yang overhaul. Lalu sasis itu gak pernah patah karena kita pakai teknologi yang bentuk C itu jadi tidak ada tekukan," ujarnya.

 

