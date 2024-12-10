Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tiru AS, Lolos Uji Emisi Diusulkan Jadi Syarat Perpanjang STNK

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |14:22 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Stevano Rizki Adranacus, mengusulkan wajib lolos uji emisi sebagai syarat perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Ini sebagai upaya dalam menekan emisi demi lingkungan yang lebih baik.

Stevano mengatakan, kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar polusi udara di kota-kota besar. Untuk menanganinya, uji emisi perlu dilakukan untuk memastikan setiap kendaraan tidak mengeluarkan emisi berlebihan.

"Terkait polusi udara sudah menjadi isu yang sangat meresahkan kita semua yang sangat mengganggu hajat hidup orang banyak, terutama di kota-kota besar. Saya usul kita masukkan itu sebagai prasyarat perpanjangan STNK misalkan," kata Stevano dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korlantas Polri.

Ia menyebutkan, hal tersebut dilakukan di negara-negara besar, seperti Amerika Serikat. Pihak berwenang melakukan uji emisi sebelum memberikan izin laik jalan pada kendaraan tersebut.

"Seperti di Amerika, kalau untuk memperpanjang STNK harus dilakukan smoke test. Ada ambang batas yang harus tidak boleh dilampaui sehingga baru bisa diterbitkan perpanjangan STNK tersebut," ungkapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto sebelumnya sudah mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tiga kebijakan. Ini dilakukan untuk membuat kendaraan yang beroperasi di Jakarta mengeluarkan emisi di bawah standar yang telah ditetapkan.

 

