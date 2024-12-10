Advertisement
Okezone.com
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

4 Mobil Disuntik Mati Sepanjang 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |08:21 WIB
4 Mobil Disuntik Mati Sepanjang 2024
4 Mobil Disuntik Mati Sepanjang 2024
JAKARTA - Sepanjang 2024, ada sejumlah mobil yang disuntik mati alias tidak dilanjutkan lagi produksinya. Itu dilakukan sebagai upaya memangkas biaya operasional dan kendaraan tersebut sudah tidak lagi diminati masyarakat atau angka penjualannya menurun.

Meluncurkan model terbaru yang disesuaikan dengan aturan terbaru juga menjadi salah satu faktor dari produsen menghentikan produksi sebuah produk. Sehingga, jalur produksi dapat dimaksimalkan dengan berkurangnya satu model.

Pada 2024, ada sejumlah model yang tidak akan pernah terlihat lagi di dealer. Berikut 4 mobil yang disuntik mati sepanjang tahun ini.

1. Toyota Sienta

Toyota Sienta disuntik mati pada Januari 2024, melalui pernyataan mengejutkan dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Padahal, ini menjadi penantang kuat Honda Freed yang lebih dulu disuntik mati.

Alasan produksi Sienta dihentikan karena penjualannya yang terus menurun. Diyakini, penyebabnya adalah modelnya yang tak kunjung mengalami pembaruan. Padahal, di Jepang Toyota sudah menghadirkan Sienta dengan tampilan yang sepenuhnya baru. 

2. Suzuki Ertiga Sport

Kehadiran Suzuki Ertiga Cruise pada ajang Indonesia International Motorcycle Show (IIMS) 2024, pada Februari lalu, menjadi penanda akhir dari era Ertiga Sport. Ertiga Cruise menjadi varian tertinggi yang sebelumnya ditempati Ertiga Sport.

Ertiga Cruise dibekali beragam teknologi canggih yang semakin memudahkan pengendaranya. Sehingga model ini hadir tak hanya memberi tampilan sporty, tapi juga menawarkan kenyamanan dan keamanan lebih baik.

3. Suzuki Ignis

Kabar Suzuki Ignis disuntik mati sudah ramai diperbincangkan pada pertengahan tahun ini. Jenis SUV kompak ini harus berhenti produksi karena kalah bersaing dengan model-model lain dalam segmen yang sama.

 

Halaman:
1 2
      
