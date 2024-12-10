Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Bukukan 1.400 SPK pada GJAW 2024, M6 Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |07:43 WIB
BYD Bukukan 1.400 SPK pada GJAW 2024, M6 Terlaris
BYD Bukukan 1.400 SPK pada GJAW 2024, M6 Terlaris (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - BYD mencatat lebih dari 1.400 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD, Tangerang. 

Mobil MPV listrik BYD M6 menjadi model terlaris. Namun, BYD tidak memberikan keterangan rinci dari total SPK yang diraih selama GJAW 2024. 

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. 

“Kami sangat berterima kasih atas respons positif dari masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik BYD, khususnya pada GJAW 2024. Pencapaian ini menunjukkan bahwa konsumen di Indonesia semakin percaya pada inovasi dan teknologi yang kami hadirkan," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024). 

Ia melanjutkan, antusiasme tinggi terhadap BYD M6, baik dari sisi penjualan maupun penghargaan, memotivasi pihaknya. 

"Komitmen kami adalah menghadirkan solusi mobilitas yang tidak hanya inovatif tetapi juga berkontribusi pada perkembangan industri otomotif berkelanjutan di Indonesia,” ucapnya.

Selama GJAW 2024, booth BYD dikunjungi lebih dari 13.000 orang yang antusias mengeksplorasi lini kendaraan listrik unggulan, termasuk BYD M6, BYD Seal, BYD Atto 3, dan BYD Dolphin. 

 

