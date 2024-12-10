JAKARTA – Besaran pajak Land Rover Defender semua tipe akan diulas dalam artikel ini. Besaran pajak bisa menjadi pertimbangan sebelum membeli mobil.
Land Rover Defender merupakan SUV offroad asal Inggris yang dikenal tangguh dan memiliki desain boxy yang ikonik. Mobil ini pertama kali diproduksi pada 1983 dan populer digunakan untuk keperluan militer. Sementara di Indonesia Land Rover Defender seri terbaru mulai beredar pada 2020.
Land Rover Defender ditawarkan dalam 3 varian, yaitu Defender 90, 110, dan 130.
Land Rover Defender termasuk kelas mobil mewah. Karena itu, tidak heran jika dibanderol dengan harga fantastis. Selain harganya yang mahal, pajak mobil ini juga tidak kalah mahalnya.
Lantas, berapa besaran pajak Land Rover Defender?
Dari informasi yang dihimpun, Selasa (9/12/2024), berikut perkiraan pajak mobil Land Rover Defender semua tipe tahun 2021-2024 yang perlu dibayarkan:
Tahun 2021
DEF 110 SE 2.0 AT Rp26.600.000
DEF 110 X 3.0 AT Rp40.440.000
DEFENDER 110 Rp26.000.000
DEFENDER 110 2.0L AT Rp26.220.000
DEFENDER 110HSE 20AT Rp33.860.000
DEFENDER 110XS 3.0AT Rp38.780.000
DEFENDER 2.0L AT Rp18.120.000
DEFENDER 3.0L AT Rp17.000.000
DEFENDER 90 Rp24.600.000
DEFENDER 90 XS Rp35.560.000
DEFENDER 90HSE 2.0AT Rp32.200.000
DEFENDER 90SE 2.0AT Rp24.800.000
DEFENDER 90SE 2.0LAT Rp29.300.000
DEFENDER 90X 3.0 AT Rp35.560.000
DEF110 20L300PSSE4WA Rp30.980.000
DEF1103.0LMHV4PSX44A Rp47.400.000
DEF11030LMHV4PSS44AT Rp29.600.000
D9030LMHEV4PSXDSE4WA Rp42.000.000
Tahun 2022
DEF 110 SE 2.0 AT Rp36.380.000
DEF 110 SE 2.0 PHEV Rp40.360.000
DEF 110 X 3.0 AT Rp53.140.000
DEF 110 XS 2.0 PHEV Rp35.440.000
DEFENDER 110 V8 Rp75.940.000
DEFENDER 110HSE 20AT Rp38.300.000
DEFENDER 110XS 3.0AT Rp39.740.000
DEFENDER 2.0L AT Rp21.740.000
DEFENDER 3.0L AT Rp20.400.000
DEFENDER 90 Rp22.960.000
DEFENDER 90 V8 Rp73.880.000
DEFENDER 90HSE 2.0AT Rp38.400.000
DEFENDER 90SE 2.0AT Rp34.840.000
DEFENDER 90X 3.0 AT Rp51.300.000
DEFENDER9020L3PSSE4A Rp30.340.000
DEF110 20L300PSSE4WA Rp32.080.000
DEF11020L300PSHSE4AT Rp35.080.000
DEF1103.0LMHV4PSX44A Rp48.900.000
DEF11030LMHV4PSS44AT Rp32.620.000
DEF1303.0LMHEV4PSSAT Rp48.900.000