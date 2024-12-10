Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Land Rover Defender Semua Tipe

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |07:11 WIB
Segini Pajak Land Rover Defender Semua Tipe
Segini Pajak Land Rover Defender Semua Tipe (Land Rover)
A
A
A

JAKARTA – Besaran pajak Land Rover Defender semua tipe akan diulas dalam artikel ini. Besaran pajak bisa menjadi pertimbangan sebelum membeli mobil.

Land Rover Defender merupakan SUV offroad asal Inggris yang dikenal tangguh dan memiliki desain boxy yang ikonik. Mobil ini pertama kali diproduksi pada 1983 dan populer digunakan untuk keperluan militer. Sementara di Indonesia Land Rover Defender seri terbaru mulai beredar pada 2020.

Land Rover Defender ditawarkan dalam 3 varian, yaitu Defender 90, 110, dan 130.

Land Rover Defender termasuk kelas mobil mewah. Karena itu, tidak heran jika dibanderol dengan harga fantastis. Selain harganya yang mahal, pajak mobil ini juga tidak kalah mahalnya.

Lantas, berapa besaran pajak Land Rover Defender?

Dari informasi yang dihimpun, Selasa (9/12/2024), berikut perkiraan pajak mobil Land Rover Defender semua tipe tahun 2021-2024 yang perlu dibayarkan:

Tahun 2021

DEF 110 SE 2.0 AT Rp26.600.000

DEF 110 X 3.0 AT Rp40.440.000

DEFENDER 110 Rp26.000.000

DEFENDER 110 2.0L AT Rp26.220.000

DEFENDER 110HSE 20AT Rp33.860.000

DEFENDER 110XS 3.0AT Rp38.780.000

DEFENDER 2.0L AT Rp18.120.000

DEFENDER 3.0L AT Rp17.000.000

DEFENDER 90 Rp24.600.000

DEFENDER 90 XS Rp35.560.000

DEFENDER 90HSE 2.0AT Rp32.200.000

DEFENDER 90SE 2.0AT Rp24.800.000

DEFENDER 90SE 2.0LAT Rp29.300.000

DEFENDER 90X 3.0 AT Rp35.560.000

DEF110 20L300PSSE4WA Rp30.980.000

DEF1103.0LMHV4PSX44A Rp47.400.000

DEF11030LMHV4PSS44AT Rp29.600.000

D9030LMHEV4PSXDSE4WA Rp42.000.000

Tahun 2022

DEF 110 SE 2.0 AT Rp36.380.000

DEF 110 SE 2.0 PHEV Rp40.360.000

DEF 110 X 3.0 AT Rp53.140.000

DEF 110 XS 2.0 PHEV Rp35.440.000

DEFENDER 110 V8 Rp75.940.000

DEFENDER 110HSE 20AT Rp38.300.000

DEFENDER 110XS 3.0AT Rp39.740.000

DEFENDER 2.0L AT Rp21.740.000

DEFENDER 3.0L AT Rp20.400.000

DEFENDER 90 Rp22.960.000

DEFENDER 90 V8 Rp73.880.000

DEFENDER 90HSE 2.0AT Rp38.400.000

DEFENDER 90SE 2.0AT Rp34.840.000

DEFENDER 90X 3.0 AT Rp51.300.000

DEFENDER9020L3PSSE4A Rp30.340.000

DEF110 20L300PSSE4WA Rp32.080.000

DEF11020L300PSHSE4AT Rp35.080.000

DEF1103.0LMHV4PSX44A Rp48.900.000

DEF11030LMHV4PSS44AT Rp32.620.000

DEF1303.0LMHEV4PSSAT Rp48.900.000

 

Halaman: 1 2
1 2
      
