HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

17 Tahun Honda DBL Konsisten Temani Pelajar Meraih Mimpi

Aris Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |13:03 WIB
17 Tahun Honda DBL Konsisten Temani Pelajar Meraih Mimpi
Duel Tim Putra, antara SMA Jubilee dan SMA Bukit Sion di Final Honda DBL Jakarta, di Indonesia Arena, GBK, Jumat (6/12/2024). (Foto: dok Aldhi Chandra Setiawan/MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Dukungan PT Astra Honda Motor (AHM) terhadap penyelenggaraan kompetisi basket pelajar SMP dan SMA terbesar se-Indonesia, Honda Development Basketball League (DBL), memasuki tahun ke-17.

Konsistensi AHM mendukung Honda DBL dalam kurun waktu tersebut telah mengantar ribuan pelajar Indonesia meraih mimpi.

Memasuki tahun ke-17, Honda DBL yang digelar sejak 8 Agustus 2024 hingga 28 April 2025 menyajikan lebih banyak pertandingan sengit. Selain itu, para penonton juga dimanjakan dengan berbagai aksi menarik di lapangan, seperti penampilan energik para dancer, iringan musik yang meriah, dan beragam kegiatan seru lainnya.

Dengan jumlah pertandingan yang meningkat menjadi 33 seri, Honda DBL tahun ini menghadirkan keseruan yang tak tertandingi. Dimulai dari Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Padang, dan Palembang. Hingga gelaran di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (6/12/2024), jumlah peserta Honda DBL sudah mencapai lebih dari 25 ribu pelajar.

Honda DBL, selain menjadi ajang yang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk pecinta basket di Tanah Air, juga merupakan bentuk komitmen Honda dalam mengkampanyekan edukasi keselamatan berkendara melalui berbagai event kolaborasi dengan mengusung konsep More Games, More Entertainment.

Tim Putri SMA 70 Jakarta
Tim Putri SMA 70 Jakarta sebagai pemenang Juara Pertama Final Honda DBL Jakarta, di Indonesia Arena, GBK, Jumat (6/12/2024). (Foto: dok Aldhi Chandra Setiawan/MNC Media) 

Beberapa aktivitas yang mengiringi event Honda DBL antara lain BeAT the Obstacle, Honda Super Shoot, Roadshow BeAT on BeAT on School, Mini Hops, B-Ball Pong serta berbagai activity dan giveaway selama kegiatan.

BeAT on BeAT on School merupakan acara yang memberikan kesempatan kepada tim basket dan dance dari berbagai sekolah untuk memperkenalkan diri dan menampilkan kemampuan terbaiknya di hadapan para pengunjung.

      
