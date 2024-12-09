Honda PCX Diklaim Jadi Skutik Bongsor Terlaris di Indonesia, Segini Populasinya

JAKARTA - New Honda PCX 160 resmi meluncur di Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama meluncurnya generasi terbari PCX 160 tersebut. Ini merupakan pembaruan setelah terakhir dilakukan penyegaran pada 2021.

Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM), Octavianus Dwi, mengatakan PCX 160 terbaru mendapatkan pembaruan sesuai permintaan konsumen. Sebab, skuter matik ini menjadi salah satu yang terlaris di Indonesia.

"Jadi kami melakukan perubahan-perubahan itu kontinu, untuk penyegaran dan juga untuk menambah fitur ataupun menyesuaikan dengan keinginan market. Ada beberapa survei yang kami lakukan menangkap kebutuhan tersebut," kata Octa di Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.

Ia mengungkapkan PCX menjadi salah satu skutik pilihan utama konsumen Indonesia. Bahkan, populasinya sudah lebih dari 2 juta unit di seluruh Indonesia. Sehingga membuatnya diklaim jadi skutik bongsor terlaris di Tanah Air.

"Pengiriman mulai bulan ini, minggu depan. (Total penjualan) tahun ini kan 500.000 unit. Sebenarnya sejak kami luncurkan, ditambah dengan model yang awal-awal, sejak 2010 waktu kami impor, sampai sekarang itu sudah 2,2 juta unit. Bisa dilihatkan yang (skutik bongsor) paling banyak di jalan itu yang mana," ujarnya.

Diketahui, Honda PCX pertama kali hadir pada 2010 berstatus CBU alias diimpor dari Thailand. Akhirnya, pada 2017, Honda mulai melakukan perakitan di Indonesia, dengan meluncurkan All New Honda PCX 150.