Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda PCX Diklaim Jadi Skutik Bongsor Terlaris di Indonesia, Segini Populasinya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |20:33 WIB
Honda PCX Diklaim Jadi Skutik Bongsor Terlaris di Indonesia, Segini Populasinya
Honda PCX Diklaim Jadi Skutik Bongsor Terlaris di Indonesia, Segini Populasinya (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - New Honda PCX 160 resmi meluncur di Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama meluncurnya generasi terbari PCX 160 tersebut. Ini merupakan pembaruan setelah terakhir dilakukan penyegaran pada 2021.

Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM), Octavianus Dwi, mengatakan PCX 160 terbaru mendapatkan pembaruan sesuai permintaan konsumen. Sebab, skuter matik ini menjadi salah satu yang terlaris di Indonesia.

"Jadi kami melakukan perubahan-perubahan itu kontinu, untuk penyegaran dan juga untuk menambah fitur ataupun menyesuaikan dengan keinginan market. Ada beberapa survei yang kami lakukan menangkap kebutuhan tersebut," kata Octa di Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.

Ia mengungkapkan PCX menjadi salah satu skutik pilihan utama konsumen Indonesia. Bahkan, populasinya sudah lebih dari 2 juta unit di seluruh Indonesia. Sehingga membuatnya diklaim jadi skutik bongsor terlaris di Tanah Air.

"Pengiriman mulai bulan ini, minggu depan. (Total penjualan) tahun ini kan 500.000 unit. Sebenarnya sejak kami luncurkan, ditambah dengan model yang awal-awal, sejak 2010 waktu kami impor, sampai sekarang itu sudah 2,2 juta unit. Bisa dilihatkan yang (skutik bongsor) paling banyak di jalan itu yang mana," ujarnya.

Diketahui, Honda PCX pertama kali hadir pada 2010 berstatus CBU alias diimpor dari Thailand. Akhirnya, pada 2017, Honda mulai melakukan perakitan di Indonesia, dengan meluncurkan All New Honda PCX 150.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189474/honda_forza_125-YZOn_large.jpg
Spesifikasi Honda Forza 125, Harganya Tembus Rp100 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187832/all_new_honda_vario_125-3oy8_large.jpg
Honda Vario 125 Baru Tak Pakai Rangka eSAF, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187522/all_new_honda_vario_125-frVF_large.jpg
Perbandingan Harga Motor Honda Vario 125 Baru dengan yang Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/15/3187385/all_new_honda_vario_125-PLyM_large.jpg
Spesifikasi Lengkap All New Honda Vario 125, Dilengkapi Fitur Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184338/honda_crf11000l_africa_twin_tricolor-qNxv_large.jpg
Big Bike Honda CRF1100L Africa Twin Dapat Penyegaran, Harganya RpRp647 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183862/honda_super_one-lBeC_large.jpg
Kepergok Tes Jalan, Kapan Honda Super One Meluncur di Indonesia?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement