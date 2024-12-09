Ban Soft Compound Cocok Dipakai untuk Mobilitas Sehari-hari?

JAKARTA - Ban merupakan komponen terpenting pada kendaraan bermotor yang menyalurkan tenaga dari mesin. Komponen ini juga dapat menentukan keselamatan berkendara. Terdapat banyak jenis ban yang ditawarkan, sehingga perlu memilih dengan tepat.

Jenis ban soft compound atau kompon lunak cukup populer saat ini digunakan para pengguna motor. Ban jenis ini menawarkan daya cengkeram yang lebih baik sehingga memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi.

Namun, hal tersebut membuat ban soft compound lebih cepat habis karena karet yang digunakan mudah melekat dengan aspal. Pertanyaannya, apakah jenis ban ini cocok digunakan untuk mobilitas harian?

Salah satu ban soft compound yang beredar di pasaran adalah FDR Ultimate Gen-2 Blaze MP Road.

Promotion Department Head FDR, Elsafan Rendianto menjelaskan, ban ini menggunakan bahan soft compound dengan teknologi new synthetic rubber dan carbon black. Sehingga, dapat memperpanjang usia pakai ban tanpa mengurangi performa.