Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ban Soft Compound Cocok Dipakai untuk Mobilitas Sehari-hari?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |20:24 WIB
Ban Soft Compound Cocok Dipakai untuk Mobilitas Sehari-hari?
Ban Soft Compound Cocok Dipakai untuk Mobilitas Sehari-hari? (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ban merupakan komponen terpenting pada kendaraan bermotor yang menyalurkan tenaga dari mesin. Komponen ini juga dapat menentukan keselamatan berkendara. Terdapat banyak jenis ban yang ditawarkan, sehingga perlu memilih dengan tepat.

Jenis ban soft compound atau kompon lunak cukup populer saat ini digunakan para pengguna motor. Ban jenis ini menawarkan daya cengkeram yang lebih baik sehingga memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi.

Namun, hal tersebut membuat ban soft compound lebih cepat habis karena karet yang digunakan mudah melekat dengan aspal. Pertanyaannya, apakah jenis ban ini cocok digunakan untuk mobilitas harian?

Salah satu ban soft compound yang beredar di pasaran adalah FDR Ultimate Gen-2 Blaze MP Road. 

Promotion Department Head FDR, Elsafan Rendianto menjelaskan, ban ini menggunakan bahan soft compound dengan teknologi new synthetic rubber dan carbon black. Sehingga, dapat memperpanjang usia pakai ban tanpa mengurangi performa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tips Motor Ban Motor Sepeda Motor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement