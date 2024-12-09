Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Jenis Mobil yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |19:26 WIB
Ini Jenis Mobil yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen
Ini Jenis Mobil yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah. Sementara kebutuhan konsumtif lainnya masih menggunakan PPN 11 persen.

"Kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang yang akan kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah, untuk rakyat yang lain tetap kita lindungi sudah sejak akhir 2023, pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut. Untuk membela, membantu rakyat kecil. Jadi kalau pun naik, itu hanya untuk barang mewah, ya," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kenegaraan, Jakarta, belum lama ini.

Kenaikan PPN 12 persen akan diterapkan mulai 1 Januari 2025 sesuai undang-undang yang berlaku. Ini berbarengan dengan opsen pajak yang akan disesuaikan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Jasa dan PPnBM, dalam Pasal 8 disebutkan, tarif PPnBM paling rendah adalah 10 persen dan paling tinggi 20 persen. Kategorisasinya ditentukan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Khusus kendaraan bermotor, tarif PPnBM diatur dalam PMK nomor 42/PMK.010/2022 tentang perubahan atas PMK Nomor 141/PMK.010/2021. Tarifnya mulai dari 15 persen hingga 95 persen.

Kendaraan bermotor roda dua atau tiga dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc tetapi tidak lebih dari 500cc, tarifnya 60 persen. Kemudian, untuk kendaraan bermotor dengan kapasitas silinder lebih dari 4.000 cc, dikenakan tarif 95 persen.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
