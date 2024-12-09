Spesifikasi Nissan GTR R35 Milik Aishar Khaled TikToker Terkaya Malaysia

JAKARTA - TikToker asal Malaysia, Aishar Khaled, ramai menjadi perbincangan netizen Indonesia setelah terang-terangan ingin mendekati Fujianti Utami Putri. Ternyata selain punya paras tampan, Aishar juga memiliki modal besar.

Aishar Khaled diklaim sebagai salah satu TikToker terkaya di Malaysia. Itu terlihat dari tunggangan yang dimilikinya yakni Nissan GTR R35. Ini merupakan mobil sport yang menjadi idaman banyak orang di Indonesia.

Sejumlah video memperlihatkan Aishar Khaled sedang bersama dengan GTR R35. Bahkan, terdapat video yang memperlihatkan mobil tersebut datang dari sebuah showroom di Malaysia yang disambut oleh Aishar.

Sebagai penerus generasi GTR R34, GTR R35 menawarkan berbagai fitur yang lebih update guna meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan performa berkendara.

Soal performa, Nissan GTR R35 dibekali mesin VR38DETT V6 berkapasitas 3.800 cc, twin-turbo. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 485 HP, dengan kecepatan tertinggi hingga 315 km/jam.

Untuk menunjang performanya, desain GTR R35 juga dibuat sporty dan futuristik. Bagian depan sangat kokoh dengan lampu depan yang melancip. Sementara di bagian belakang terlihat ikonik dengan lampu rem yang dibuat membulat.

Masuk ke bagian dalam, kesan mewah dan sporty terpancar dari bagian jok semi-bucket yang dilapisi dengan material kulit berkualitas. Kursi baris kedua pun hadir untuk penumpang anak-anak karena memiliki ruang yang cukup kecil.