Kenapa Harga Mobil Innova Diesel Bekas Cenderung Stabil? (Ilustras/Dok Okezone)

JAKARTA – Kenapa harga mobil Innova diesel bekas cenderung stabil menarik untuk diketahui. Pasalnya, Toyota Innova bekas, terutama varian mesin diesel telah lama menjadi salah satu pilihan mobil terfavorit di Indonesia.

Menariknya, walaupun sudah dalam kondisi bekas, Toyota Innova diesel hingga kini harganya cenderung stabil di pasaran. Jarang sekali ditemukan Toyota Innova diesel yang harganya mengalami penurunan drastis, hingga jauh di bawah harga pasar.

Lantas, apa alasan yang menyebabkan mobil Innova diesel bekas harganya cenderung stabil? Berikut jawabannya.

1. Mesin Bandel

Alasan pertama yang membuat harga Innova diesel bekas stabil adalah mesinnya yang bandel dan berkualitas.

Innova diesel dibekali dua jenis mesin yang berbeda. Generasi pertama menggunakan mesin diesel dengan kode mesin 2KD-FTV, sementara generasi kedua dengan kode mesin 2GD-FTV.

Mesin 2KD-FTV ini memiliki daya maksimum 100 HP pada 3.400 RPM dengan torsi 200 Nm pada 1.400-3.400 RPM, sedangkan untuk mesin 2GD-FTV mampu menghasilkan tenaga maksimum yang mencapai 147 HP pada 3.400 RPM dengan torsi 367 Nm pada 1.200-2.600 RPM.

Diketahui, mesin diesel memang dikenal dengan ketangguhan serta ketahannya. Dengan begitu, mobil ini dapat digunakan dalam periode waktu yang lama.

2. Kabin Luas

Toyota Innova kerap kali dijadikan pilihan sebagai mobil keluarga, karena memiliki kabin yang lapang.

Mobil ini dapat dinaiki hingga 7-8 penumpang termasuk pengemudi, serta dapat membawa barang bawaan yang banyak di bagasinya yang juga sangat luas. Bahkan kapasitas bagasinya bisa mencapai 800-900 liter, apabila kursi baris ketiganya dilipat.