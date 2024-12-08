Apple Dominasi Penjualan Smartphone di China, 5 Model Laris Manis

JAKARTA - Apple semakin mendominasi pasar smartphone di China. Penjualan iPhone menguasai setengah dari 10 model smartphone terlaris di China pada kuartal tiga 2024, sebagaimana laporan Canalys.

Apple menguasai setengah dari 10 penjualan smartphone teratas di China. iPhone 15 Pro Max memimpin, diikuti iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15, melansir Gizmochina, Minggu (8/12/2024).

Performa ini menggarisbawahi daya tarik merek Apple yang kuat dan daya tarik fitur-fitur premiumnya.

Sementara merek domestik, seperti Honor, Oppo, Xiaomi, Vivo, dan Huawei berhasil mengamankan tempat di 10 besar. Namun, pangsa pasar mereka tidak seberapa dibandingkan Apple.

Huawei, yang pernah menjadi kekuatan tangguh di pasar China, kini berjuang untuk mempertahankan posisinya, dengan hanya satu model, Huawei Pura 70, yang masuk dalam daftar.

Meskipun mengalami kesulitan, Huawei tetap bertahan di segmen harga 550-825 dolar AS (Rp8,7-13 juta). Huawei tetap menjadi penantang utama Apple di China.

Namun, posisinya di pasar premium sangat terdampak oleh pembatasan perdagangan AS yang sedang berlangsung. Akibatnya, perusahaan terpaksa mengandalkan chip yang kurang bertenaga dan diproduksi di dalam negeri, sehingga membatasi daya saingnya di segmen kelas atas.