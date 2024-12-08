Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Ungkap Manusia Purba di Amerika Utara Konsumsi Daging Mammoth

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |10:23 WIB
Ilmuwan Ungkap Manusia Purba di Amerika Utara Konsumsi Daging Mammoth
Ilmuwan Ungkap Manusia Purba di Amerika Utara Konsumsi Daging Mammoth (Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Manusia pertama yang menyebar ke seluruh Amerika Utara selama Zaman Es terakhir menempatkan mammoth di puncak menu mereka. Hal ini menurut pendapat para ilmuwan yang memperoleh bukti langsung pertama tentang pola makan manusia purba ini.

Para peneliti menguraikan pola makan seorang wanita yang hidup sekitar 12.800 tahun lalu berdasarkan petunjuk kimia pada tulang putranya, yang jasadnya ditemukan di Montana selatan. 

Karena bayi berusia 18 bulan itu masih menyusui pada saat meninggal, tulangnya mengandung jejak kimia dari pola makan ibunya, yang ditularkan melalui air susunya.

Mereka menemukan pola makannya sebagian besar adalah daging dari megafauna (hewan terbesar dalam suatu ekosistem) dengan penekanan pada mammoth. Megafauna menyumbang sekitar 96% dari makanannya, dengan mammoth menyumbang sekitar 40%, diikuti rusa, bison, unta, dan kuda, serta kontribusi yang dapat diabaikan dari mamalia kecil dan tumbuhan.

"Megafauna, khususnya mammoth Kolombia yang sangat besar, menyediakan banyak sekali daging dan lemak yang kaya energi. Seekor hewan dapat menopang kehidupan komunitas anak-anak, wanita yang merawat, dan orang tua yang kurang aktif selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu sementara para pemburu mencari mangsa berikutnya," kata arkeolog James Chatters dari konsultan arkeologi Applied Paleoscience yang berbasis di Bothell, Washington, melansir Reuters, Minggu (8/12/2024).

Mammoth Kolombia, sepupu gajah masa kini, tingginya mencapai sekitar 13 kaki (4 meter) di bahu dan beratnya mencapai 11 ton.

Induk dan anak tersebut merupakan bagian dari budaya Clovis yang berasal dari sekitar 13.000 tahun yang lalu. Orang-orang nomaden yang sangat mobile ini dikaitkan dengan artefak termasuk ujung tombak batu besar yang cocok untuk membunuh mangsa besar, pisau batu besar, dan alat pengikis untuk membuang daging.

Temuan ini mendukung gagasan bahwa orang Clovis, yang pendahulunya menyeberangi jembatan darat dari Siberia ke Alaska, berfokus pada perburuan mangsa terbesar di lanskap tersebut alih-alih mencari tanaman dan berburu hewan kecil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/56/2927453/penelitian-wanita-prasejarah-lebih-pandai-berburu-dibandingkan-laki-laki-WEPoTH3CAy.jpg
Penelitian: Wanita Prasejarah Lebih Pandai Berburu Dibandingkan Laki-laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/56/2896535/peneliti-ungkap-jejak-kaki-manusia-tertua-berusia-21-500-tahun-uFs6mY6ZOG.jpeg
Peneliti Ungkap Jejak Kaki Manusia Tertua Berusia 21.500 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/56/2890219/pondasi-kayu-bangunan-manusia-purba-ditemukan-berusia-hampir-500-ribu-tahun-IkrD7hxkqd.jpg
Pondasi Kayu Bangunan Manusia Purba Ditemukan, Berusia Hampir 500 Ribu Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/56/2866272/ilmuan-ungkap-nenek-moyang-bangsa-eropa-ternyata-berkulit-gelap-P0VO7BEdOJ.jpeg
Ilmuan Ungkap Nenek Moyang Bangsa Eropa Ternyata Berkulit Gelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/56/2837688/ilmuwan-temukan-bukti-kanibalisme-tertua-di-dunia-ada-di-bekas-tulang-manusia-Dr7Q4yohmY.jpg
Ilmuwan Temukan Bukti Kanibalisme Tertua di Dunia, Ada di Bekas Tulang Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/30/56/2822781/jejak-kaki-manusia-berusia-153-ribu-tahun-ditemukan-jadi-yang-tertua-dalam-sejarah-PeYWk1YedN.jpg
Jejak Kaki Manusia Berusia 153 Ribu Tahun Ditemukan, Jadi yang Tertua dalam Sejarah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement