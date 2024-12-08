Ilmuwan Ungkap Manusia Purba di Amerika Utara Konsumsi Daging Mammoth

WASHINGTON - Manusia pertama yang menyebar ke seluruh Amerika Utara selama Zaman Es terakhir menempatkan mammoth di puncak menu mereka. Hal ini menurut pendapat para ilmuwan yang memperoleh bukti langsung pertama tentang pola makan manusia purba ini.

Para peneliti menguraikan pola makan seorang wanita yang hidup sekitar 12.800 tahun lalu berdasarkan petunjuk kimia pada tulang putranya, yang jasadnya ditemukan di Montana selatan.

Karena bayi berusia 18 bulan itu masih menyusui pada saat meninggal, tulangnya mengandung jejak kimia dari pola makan ibunya, yang ditularkan melalui air susunya.

Mereka menemukan pola makannya sebagian besar adalah daging dari megafauna (hewan terbesar dalam suatu ekosistem) dengan penekanan pada mammoth. Megafauna menyumbang sekitar 96% dari makanannya, dengan mammoth menyumbang sekitar 40%, diikuti rusa, bison, unta, dan kuda, serta kontribusi yang dapat diabaikan dari mamalia kecil dan tumbuhan.

"Megafauna, khususnya mammoth Kolombia yang sangat besar, menyediakan banyak sekali daging dan lemak yang kaya energi. Seekor hewan dapat menopang kehidupan komunitas anak-anak, wanita yang merawat, dan orang tua yang kurang aktif selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu sementara para pemburu mencari mangsa berikutnya," kata arkeolog James Chatters dari konsultan arkeologi Applied Paleoscience yang berbasis di Bothell, Washington, melansir Reuters, Minggu (8/12/2024).

Mammoth Kolombia, sepupu gajah masa kini, tingginya mencapai sekitar 13 kaki (4 meter) di bahu dan beratnya mencapai 11 ton.

Induk dan anak tersebut merupakan bagian dari budaya Clovis yang berasal dari sekitar 13.000 tahun yang lalu. Orang-orang nomaden yang sangat mobile ini dikaitkan dengan artefak termasuk ujung tombak batu besar yang cocok untuk membunuh mangsa besar, pisau batu besar, dan alat pengikis untuk membuang daging.

Temuan ini mendukung gagasan bahwa orang Clovis, yang pendahulunya menyeberangi jembatan darat dari Siberia ke Alaska, berfokus pada perburuan mangsa terbesar di lanskap tersebut alih-alih mencari tanaman dan berburu hewan kecil.