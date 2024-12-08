Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tipe Tertinggi New Honda PCX 160 Dibanderol Rp40 Juta Tanpa Embel-Embel Turbo

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |11:01 WIB
Tipe Tertinggi New Honda PCX 160 Dibanderol Rp40 Juta Tanpa Embel-Embel Turbo
New Honda PCX 160 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan New Honda PCX 160 dengan varian tertinggi dibanderol Rp40 jutaan. Meski mengalami perubahan besar, tapi tak ada pembaruan pada mesin dan sistem mekanis penggerak roda.

Pada varian tertinggi, Honda membekali PCX 160 terbaru dengan fitur RoadSync. Fitur ini dapat terkoneksi dengan smartphone untuk mengakomodasi navigasi, telepon, musik, pesan, hingga voice command.

Pembaruan juga terdapat pada adopsi TFT panel meter 5 inci yang sepenuhnya digital. Di dalamnya dapat dilihat seluruh informasi mengenai motor yang dioperasikan melalui tombol di setang kiri.

New Honda PCX 160 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
New Honda PCX 160 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Executive Vice President Director PT AHM, Thomas Wijaya, mengatakan kehadiran PCX 160 ini bukan merespons produk dari Yamaha Nmax Turbo. Model ini hadir sebagai jawaban atas permintaan konsumen setia Honda PCX.

"Kita melihat segmen matic ini kontribusinya sekarang sudah di atas 90 persen. Kemudian di segmen matik ini berkembang AT high. Kita ingin memberikan pilihan bagi konsumen," ujar Thomas di Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.

"Jadi bukan karena persaingan, tapi karena matic itu berkembang, kontribusi besar. AT high-nya juga market-nya juga berkembang. Kita benar-benar memberikan pilihan buat konsumen di segmen AT high," ucapnya.

Kendati tak dibekali pembaruan pada sektor performa, Honda PCX 160 sudah terjual hingga 500 ribu unit sepanjang 2024. Kenyamanan dan kemewahan menjadi kunci utama dari skuter matik bongsor ini selain performa mumpuni.

 

