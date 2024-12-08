Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Fortuner Parkir Sembarangan di Depan Masjid Bikin Jamaah Terganggu

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |12:57 WIB
Viral Fortuner Parkir Sembarangan di Depan Masjid Bikin Jamaah Terganggu
Viral Fortuner Parkir Sembarangan di Depan Masjid Bikin Jamaah Terganggu (TikTok/@vedder38)
JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) seorang jamaah mengeluhkan sebuah mobil Toyota Fortuner yang parkir sembarangan di depan gerbang masjid. Jamaah yang ingin beribadah pun merasa terganggu. Terlebih, pemilik mobil memarkirkan kendaraan bukan untuk beribadah di masjid tersebut.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @vedder38 yang memperlihatkan sebuah Fortuner berwarna putih terparkir melintang tetap di depan gerbang masjid. Bahkan, celah yang ada sulit membuat jamaah untuk masuk ke masjid karena sangat sempit.

"Mau ibadah jam 12 siang, mau ada acara di masjid, tapi ini sengaja markir di depan masjid kita. Dan ini sudah berkali-kali dia markir di sini, dan ini tanah kita. Padahal dia sudah punya lahan, ini orang menghalang-halangi orang mau ibadah," ujar pria perekam video tersebut, seperti dikutip pada Minggu (8/12/2024).

Mirisnya, pemilik video mengaku sudah melaporkannya kepada RT dan RW setempat, tapi ada respons. Setelah mengadukan kepada pihak berwenang, pemilik mobil tersebut baru mau memindahkan kendaraannya ke lahan parkir miliknya. 

Sebagai informasi, aturan mengenai memarkirkan kendaraan sembarangan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Pada Pasal 38 disebutkan, setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 5 Tahun 2014 tentang Transportasi disebutkan larangan tentang memarkirkan kendaraan di jalan umum tertuang dalam Pasal 140 ayat 1-3 yang berbunyi:

1. Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi;

 

