Jajal Hyundai Santa Fe Jelajah Bandung ke Kawah Kamojang Garut

GARUT – Hyundai meluncurkan mobil sport utility vechicle (SUV) terbarunya, All New Santa Fe pada Oktober 2024. All New Santa Fe mendapat perhatian besar dari konsumen Indonesia, terutama karena hadir dengan varian mesin hybrid.

Okezone berkesempatan menjajal SUV berpenampilan gagah ini dalam event Hyundai Media Drive All New Santa Fe yang berlangsung pada 4-5 Desember 2024 di Bandung, Jawa Barat. Pada acara ini, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengajak jurnalis menjelajahi rute Bandung-Garut dengan menggunakan All New Santa Fe untuk membuktikan keunggulan dan ketangguhan mobil ini.

Pada perjalanan awal, tim kami, yang berjumlah 4 orang, berangkat dari Kota Baru Parahyangan, Bandung menuju Kawah Kamojang di Garut menggunakan All New Santa Fe varian berbahan bakar bensin yang dibekali mesin berkapasitas 2.497cc dengan tenaga maksimal 142.6 PS/6.100 RPM.

Hyundai All New Santa Fe kami melaju di jalanan dalam kota dengan mulus dan santai ditemani lagu-lagu yang mengalun dari speaker sistem audio BOSE. Saat melibas jalur Nagreg, Bandung, yang berkelok dan dipenuhi tanjakan dan turunan curam pun, mobil kami dapat menanganinya berkat handling yang smooth dan responsif, bahkan dalam kecepatan tinggi.

Hyundai Santa Fe (Rahman Asmardika)

Tantangan mulai terasa saat naik ke Kawah Kamojang, yang merupakan kawah gunung berapi aktif dengan jalan berbatu yang berliku, naik-turun. Meski Kawah Kamojang merupakan jalur yang realtif berat, ini bukan menjadi masalah bagi Hyundai All New Santa Fe yang bertenaga besar.

Melibas tanjakan terjal dan turunan yang curam di jalur ini menjadi effortless dengan Hyundai All New Santa Fe.

Di medan berat ini kami juga dapat menguji salah satu fitur berkendara dari Hyundai All New Santa Fe: Downhill Brake Control atau DBC. Fitur ini membantu pengemudi melintasi jalan yang curam. Saat diaktifkan DBC akan secara otomatis menjaga kecepatan kendaraan saat melaju di jalan yang menurun curam tanpa pengemudi perlu terus menerus menekan pedal rem.

Fitur berkendara lainnya pada All New Santa Fe ini, termasuk Sorround View Monitor (SVM), juga membuat perjalanan naik ke Kawah Kamojang dalam suasana hujan dan berkabut tebal menjadi lebih aman.

Tak hanya fitur berkendara, SUV ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung kenyamanan penumpang, termasuk seat heating/ventilation yang dapat mengatur suhu tempat duduk penumpang menjadi lebih hangat maupun lebih dingin. Okezone sangat terbantu dengan fitur ini, terutama saat berkendara dengan kondisi pakaian yang sedikit basah akibat guyuran hujan setelah beraktifitas dalam kegiatan di Kawah Kamojang.