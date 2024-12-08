Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Suzuki di GJAW 2024 Jauh Lampaui Target, Ini Model Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |06:23 WIB
Penjualan Suzuki di GJAW 2024 Jauh Lampaui Target, Ini Model Terlaris (Ilustrasi/Fadli Ramadan)
JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatat 1.562 penjualan pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Catatan ini melampaui target penjualan sebanyak 750 unit atau 2 kali lipat dari target. 

New XL7 menjadi model dengan  kontribusi terbesar yaitu 37% dari total penjualan Suzuki selama pameran. Sementara itu, New Carry meraih hasil signifikan hingga 20%. Keduanya merupakan produk Suzuki terlaris selama GJAW 2024. 

Selain itu, Baleno menyumbang bagian 19% dari keseluruhan penjualan. Diikuti pilihan model mobil baru Suzuki lain yang dipajang pada pameran. 

Selain itu, sebanyak 306 pengunjung melakukan test drive mobil Suzuki. 

Suzuki Grand Vitara di GJAW 2024 (Fadli Ramadan)
Suzuki Grand Vitara di GJAW 2024 (Fadli Ramadan)

Di samping itu, model Jimny 5-door White Rhino yang baru diluncurkan juga memperoleh penghargaan Mobil Terfavorit. 

"Jimny mencerminkan tumbuh besarnya kepercayaan pasar terhadap produk Suzuki. Sisi positifnya, citra model lain ikut terdongkrak dan diakui oleh lebih banyak pecinta otomotif. Kami pun sangat bangga bisa menambah kontribusi target penjualan mobil secara nasional lewat hasil selama GJAW," ujar Dept Head of 4W Sales PT SIS, Randy Murdoko, dalam keterangannya,

Diluncurkan saat hari perdana GJAW 2024, Jimny 5-door White Rhino menyuguhkan pilihan baru untuk dikoleksi penggemar. Varian berlabur warna Pearl Arctic White ini menghadirkan kelengkapan secara lebih eksklusif. 

 

