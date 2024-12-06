Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mengecek Apakah Spotify Wrapped 2024 Sudah Ada di Akun Free dan Premium

Naufal Firnanda , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |13:05 WIB
Cara Mengecek Apakah Spotify Wrapped 2024 Sudah Ada di Akun Free dan Premium
Spotify. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Jagad media sosial sedang ramai dengan penggunanya yang banyak membagikan Spotify Wrapped 2024. Untuk ikut membagikannya, pengguna dapat mengecek apakah Spotify Wrapped 2024 sudah ada di akun pengguna.

Spotify sebenarnya merupakan layanan musik digital, podcast dan video yang berisi jutaan lagu dan konten lain dari para kreator di seluruh dunia. Spotify saat ini sudah menjadi salah satu platform streaming konten audio terpopuler di dunia.

Banyak pengguna yang mendengarkan musik dari musisi idola secara berulang dengan tujuan judul musik tersebut muncul pada daftar salah satu fitur yang selalu ditunggu pengguna Spotify pada akhir tahun, yakni Spotify Wrapped.

Spotify Wrapped merupakan fitur tahunan yang selalu dinantikan oleh pengguna Spotify karena memberikan rangkuman statistik para pengguna di Spotify yang berkaitan dengan preferensi musik, yakni judul, genre, dan jumlah menit pemutaran pengguna selama setahun.

Dihadirkan dengan visual yang menarik membuat pengguna dapat merasakan dan mengingat kembali musik-musik yang sering didengarkan khususnya pada setahun terakhir. Spotify Wrapped selalu berhasil menarik perhatian jagad media sosial pada setiap akhir tahun.

Salah satu pembaruan yang ada pada Spotify Wrapped 2024 adalah konten Your Music Evolution, yang menampilkan beberapa genre berbeda yang menunjukkan keunikan dalam mendengarkan musik perbulan selama satu tahun.

Fitur Spotify Wrapped 2024 memang layak ditunggu oleh banyak pengguna yang ingin mengetahui aktivitasnya ketika menggunakan Spotify dan ingin membagikan hasilnya ke media sosial, salah satunya yang ramai digunakan adalah media sosial instagram melalui Instagram Story.

 

