Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bukan Menghilang, Studi Baru Sebut Venus Sebenarnya Tidak Pernah Punya Lautan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |09:51 WIB
Bukan Menghilang, Studi Baru Sebut Venus Sebenarnya Tidak Pernah Punya Lautan
Planet Venus.
A
A
A

SEBUAH studi terbaru menyimpulkan bahwa Planet Venus kemungkinan tidak memiliki lautan atau kondisi yang mendukung adanya kehidupan. Ini bertolak belakang teori yang selaama ini diyakini bahwa Venus memiliki lautan luas yang kemudian menghilang.

Dalam studi yang dipublikasikan di Nature Astronomy, Tereza Constantinou, seorang peneliti doktoral di Institut Astronomi Universitas Cambridge, menganalisis komposisi atmosfer planet tersebut untuk menyimpulkan kandungan air di dalamnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa bagian dalam Venus pada dasarnya kering, mendukung gagasan bahwa planet tersebut tetap gersang sepanjang sejarahnya. Kesimpulan ini menantang teori sebelumnya yang menyatakan bahwa Venus mungkin pernah memiliki air cair, demikian dilansir Gadgets 360.

Menurut laporan, kimia atmosfer Venus menjadi titik fokus penelitian tersebut. Vulkanisme di Bumi melepaskan gas yang lebih dari 60 persen uap air, yang mencerminkan mantel yang kaya air. Sebaliknya, letusan gunung berapi di Venus mengeluarkan gas dengan uap air tidak lebih dari 6 persen. Perbedaan mencolok ini menunjukkan bagian dalam yang kering, yang menunjukkan bahwa kondisi permukaan Venus tidak pernah mampu menopang air cair.

Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, Constantinou menjelaskan bahwa kimia atmosfer menunjukkan bahwa letusan gunung berapi di Venus melepaskan sangat sedikit air, yang menyiratkan bahwa bagian dalam planet tersebut—sumber vulkanisme—juga kering.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/56/3153001//komet_antarbintang_terpantau_memasuki_tata_surya-8zBc_large.jpg
Komet Misterius Terdeteksi Melesat Masuki Masuki Tata Surya dengan Kecepatan Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/56/3150660//untuk_pertama_kalinya_teleskop_webb_temukan_planet_asing-Ijpq_large.jpg
Perdana, Teleskop Webb Temukan Planet Asing Seukuran Saturnus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/56/3143763//ilustrasi-vqNM_large.jpg
Peneliti Temukan Objek Diduga Planet Baru di Pinggiran Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/56/3127441//ilustrasi-xQ0w_large.jpg
Berapa Usia Bumi yang Kita Tinggali? Ini Jawaban dan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/56/3125215//ilustrasi-BN9e_large.jpg
Misteri Planet Kesembilan Tata Surya yang Masih Dicari Keberadaannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement